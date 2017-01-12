|
Кобяков ознакомился с ходом строительства авиаремонтного завода и второй взлетно-посадочной полосы
12.01.2017 20:03 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 12 января. Премьер-министр Андрей Кобяков 12 января совершил рабочую поездку на строительные площадки, которые располагаются в Национальном аэропорту Минск. Глава правительства ознакомился с ходом строительства авиаремонтного завода и второй взлетно-посадочной полосы.
Как сообщает пресс-служба правительства, строительство новых производственных площадей завода позволит сохранить авиаремонтное производство в Беларуси, освоить новые виды деятельности, имеющие перспективу завоевания рынка заказов на ближайшие десятилетия, обеспечить более широкую номенклатуру услуг для иностранных авиаперевозчиков в Национальном аэропорту Минск.
Строительство нового авиаремонтного завода завершится в 2017 году. Сейчас на стройплощадке можно наблюдать стратегический объект — ангар, в котором будет сосредоточено 80% производственных мощностей нынешнего завода. При вводе его в эксплуатацию весь производственный процесс можно будет перекинуть на эти площади. Договор с генеральным подрядчиком ОАО "Гроднопромстрой" предусматривает введение в эксплуатацию этого ангара в мае текущего года.
Комментируя в беседе с журналистами ход строительства второй взлетно-посадочной полосы, заместитель генерального директора по производству Национального аэропорта Минск Василий Корнев отметил, что работы идут по графику, они ведутся и в зимнее время. Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать все без исключения типы воздушных судов гражданской авиации. При этом взлет-посадка будут производиться при любой погоде. Существующая полоса имеет ограничения по приему самолетов А380: рулежная дорожка схода не обеспечивает вписывание в радиус поворота этого самолета. Новая полоса будет иметь скоростные рулежки схода, тем самым позволит обеспечивать посадку любого типа самолета. Будет установлено новое оборудование — светосигнальное, радиотехническое, навигационное.
Кобяков также посетил здание аэропорта. Премьер-министр был ознакомлен с порядком проведения пограничного контроля и технологией оформления пассажиров. Были продемонстрированы новые приборы, которые сейчас проходят опытную эксплуатацию по оформлению пассажиров, прибывающих в Национальный аэропорт Минск, когда паспортный контроль осуществляется без присутствия должностных лиц органов пограничной службы.
Напомним, изначально проект второй взлетно-посадочной полосы планировалось реализовать совместно с китайской компанией "Точмаш". Стоимость трех его составляющих — реконструкции действующего терминала, строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы — оценивалась китайской стороной примерно в 600 млн долларов. Однако белорусская сторона оценила проект не более чем в 300 млн долларов, и в результате он реализован не был.
Согласно указу президента № 137 от 26 марта 2015 года вторая искусственная взлетно-посадочная полоса с объектами вспомогательного назначения под расчетный тип самолета А380 должна быть построена в Национальном аэропорту Минск до 2019 года. В соответствии с указом инвестпроект реализуется за счет средств республиканского бюджета, государственного внебюджетного фонда гражданской авиации, внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Минтранса, собственных средств РУП "Национальный аэропорт Минск", кредитных ресурсов банков.
Алексей Орешко, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 12 января. Премьер-министр Андрей Кобяков 12 января совершил рабочую поездку на строительные площадки, которые располагаются в Национальном аэропорту Минск....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии