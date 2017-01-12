Перспективы вхождения французского капитала в акционерные общества Брестского региона обсудили 12 января на встрече руководства облисполкома с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Беларуси Дидье Канессом, передает БЕЛТА.

В регионе действуют три предприятия с французским капиталом. Это дочерняя фирма всемирно известной корпорации СООО «Данон Пружаны» и два малых предприятия в Бресте. По мнению председателя облисполкома Анатолия Лиса, инвестиционный климат в Беларуси, развитая инфраструктура и выгодное географическое положение Брестской области являются хорошей базой для вхождения французского капитала в акционерные общества региона.

«Перспективным представляется сотрудничество в машиностроении, легкой промышленности, химической и парфюмерно-косметической промышленности, в которых Франция является одним из мировых лидеров. В этих направлениях у нас есть крупные заводы и небольшие предприятия, которые готовы к сотрудничеству», — сказал губернатор.

Что касается взаимной торговли, то здесь также есть потенциал для роста. Внешнеторговый оборот Брестской области и Франции за январь-ноябрь 2016 года составил менее 16 миллионов долларов, с отрицательным сальдо для региона. В основном область импортирует французскую парфюмерию, натуральные виноградные вина, семена, плоды. Основные экспортные позиции составляют мебель, лесоматериалы, продукты деревообработки.

Дидье Канесс отметил, что углубление сотрудничества с Беларусью является приоритетной задачей его миссии.

«Образовалась благоприятная политическая обстановка для углубления наших отношений. В общей дипломатической миссии для меня приоритетно развивать наши экономические и торговые связи. Экономическая сторона очень важна для моего визита в Брест», — сообщил дипломат.

Он отметил, что это его первый официальный визит в регион. В программе двухдневного пребывания запланированы встречи с представителями бизнеса Брестской области. Французский посол посетит свободную экономическую зону «Брест» и предприятие в Пружанах. Кроме того, он побывает в СШ № 15 Бреста, учащиеся которой углубленно изучают французский язык, и в областной библиотеке имени М. Горького, где состоится передача книг в дар.