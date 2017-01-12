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Предварительный список ОАО для приватизации в 2017 году впервые согласуют с бизнес-сообществом
13.01.2017 09:25 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 января. Предварительный список ОАО для приватизации в 2017 году впервые согласуют с бизнес-сообществом, сообщила пресс-служба Государственного комитета по имуществу.
"Это новинка 2017 года. До этого такие перечни не направлялись на согласование. В этом году мы решили запросить их [предпринимателей] мнение, поскольку они формируют деловую среду. Поэтому нам мнение бизнеса будет интересно при рассмотрении этого перечня. Также в 2017 году предусмотрено проведение сделок с объектами приватизации по рыночной стоимости. Соответствующие изменения внесены в законодательство", — сообщил начальник главного управления имущественных отношений Госкомимущества Дмитрий Сидоров.
Он напомнил, что ранее при заключении сделок по приватизации в Беларуси учитывалась наибольшая цена предприятия: балансовая либо рыночная. Теперь цену при продаже будет диктовать только рынок. Это, как считают в Госкомимуществе, "отразит реальную стоимость предприятия для инвестора и приблизит процесс приватизации к международным стандартам".
По словам руководителя управления, перечень объектов для приватизации в 2017 году сформирован на основании предложений отраслевых министерств и концернов. Продать в этом году госпакеты готовы 58 акционерных обществ. Большинство предприятий уже фигурировали в аналогичном списке прошлого года. Новых требований к инвесторам предъявлено не будет.
В прошлом году в приватизационный список вошли такие крупные ОАО, как "БАТЭ — управляющая компания холдинга "Автокомпоненты", "Управляющая компания холдинга "Горизонт", "Гомельский радиозавод", "Минский завод отопительного оборудования", "Брестский радиотехнический завод", "Завод ЭВИСТОР", "Витебский приборостроительный завод", "Белорусское морское пароходство", "Промсвязь", "МинскСортСемОвощ", "Витебский плодоовощной комбинат", "Ивацевичдрев", "Витебскдрев", "ФанДОК", "Бумажная фабрика "Спартак", "Кобринская прядильно-ткацкая фабрика "Ручайка", "Пинский завод искусственных кож", "Бобруйская обувная фабрика".
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 13 января. Предварительный список ОАО для приватизации в 2017 году впервые согласуют с бизнес-сообществом, сообщила пресс-служба Государственного комитета по...
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