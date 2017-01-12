Российский Сбербанк готов вложить 100 миллионов долларов в строительство объектов недвижимости в Беларуси и продать их после ввода в эксплуатацию, заявил председатель правления банка Герман Греф.



© Sputnik / Виктор Толочко Шорец рассказал, что будет на месте музея ВОВ и нынешней Осмоловки

Греф прибыл с рабочей поездкой в Минск в четверг, ключевым моментом его визита стала встреча с президентом страны Александром Лукашенко. По итогам этой встречи Греф заявил журналистам, что во время общения с белорусским лидером удалось найти подходы к решению практически всех проблем по проектам, которые финансировались Сбербанком и оказались в сложной ситуации.

"Мы договорились о подходах по нашему участию в дофинансировании сложных проектов, которые в течение ближайших двух лет будут реализованы на рынке и по которым нам нужна поддержка со стороны властей Беларуси. Мы получили поддержку", — сказал Греф.

Глава Сбербанка также сообщил, что банк намерен в ближайшие два года вложить в строительство недвижимости в Беларуси 100 миллионов долларов. Корреспондент Sputnik изучил ситуация с белорусскими долгостроями.

Отель "Кемпински" — первый кандидат?

Официально информация о том, какие объекты будет достраивать крупнейший российский банк, не обнародовалась. Однако уже к концу дня четверга белорусские участники рынка недвижимости высказали предположение, что таким объектом может стать гостиничный комплекс на набережной Свислочи в Минске, известный в народе как " Кемпински ".



© Sputnik / Виктор Толочко Строительство Кемпински

Комплекс также называют "гостиница Чижа" — в честь опального белорусского олигарха, владельца группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа. После ареста Чижа объект остался без инвесторов. Строительство отеля ведется с 2010 года — его планировали открыть к Чемпионату мира по хоккею, который проходил в Минске в 2014 году. Однако стройка затянулась из-за проблем с финансами у инвесторов — дочерней структуры "Трайпла" компании "Элит Эстейт" и банков-кредиторов. После ареста Чижа стало понятно, что фактически "Трайпл" из этого проекта выбывает — как и из ряда других, в том числе проекта по реконструкции стадиона "Динамо".

Летом 2016 года появилась информация о том, что белорусские власти рассчитывали передать проект компании из Катара, однако в этой стране умеют считать деньги лучше, чем в Беларуси. Катарские бизнесмены подсчитали стоимость оставшихся работ, посмотрели на заполненность минских отелей и пришли к выводу, что проект глубоко убыточный.

По оценкам белорусских проектных и строительных организаций, на завершение работ требуется порядка 70-80 миллионов долларов, еще около 20-25 миллионов долларов нужно вложить в его оборудование — начиная от сантехники, мебели, электрооборудования и заканчивая чайными ложечками в ресторане.В конце декабря мэр Минска Андрей Шорец заявил, что "Кемпински" сносить не будут, сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

"Газпром Центр" — фаворит номер два?

Еще одним объектом, за который может взяться Сбербанк, эксперты называют " Газпром Центр ", строительство которого сейчас заморожено из-за проблем с финансированием. Неофициальной причиной приостановки строительства называют проблемы с фундаментом: обнаруженные в нем дефекты не позволяют возводить высотное здание. Еще одна проблема там — неустойчивые грунты. Также говорят и о том, что для проектирования здания была выбрана компания, которая не имеет достаточного опыта строительства подобных объектах в схожих геологических условиях.

Строительство "Газпром Центра" началось в 2015 году, окончание запланировало на 2018 год, ориентировочный размер инвестиций оценивается в 900 миллионов долларов.



© Sputnik/ Sputnik Проект Газпромцентра в Минске

Для строительства пришлось снести автовокзал "Московский", что вызвало недовольство минчан и неоднозначную реакцию общественности. Информация о замораживании стройки появилась осенью 2016 года.

В декабре 2016 года мэр Минска Андрей Шорец выразил уверенность, что строительство комплекса будет возобновлено. Примечательно, что некоторые белорусские эксперты в сфере недвижимости склоняются к мнению о том, что Сбербанк будет заниматься инвестициями в оба долгостроя и, возможно, привлечет соинвесторов, так как требуемая на окончание строительства "Кемпински" и "Газпром центра" сумма гораздо выше той, которую озвучил Герман Греф.

Что еще может предложить Минск Сбербанку?

В белорусской столице достаточно масштабных объектов, которые могли бы быть интересны российскому инвестору.

Это, в частности, недостроенное здание отеля Hyatt на Старовиленском тракте в Минске. Строительство отеля было начато в 2010 году, застройщиком выступила компания ИООО "Сырьевые ресурсы". Для реализации проекта застройщик привлек кредиты Белинвестбанка и БПС-Сбербанка — дочерней структуры Сбербанка.

С учетом того, что в проект вложены деньги Сбербанка, высока вероятность того, что Греф возьмется за этот объект.



© Sputnik / Виктор Толочко Строительство отеля Hyatt в Минске

Планировалось, что отель будет сдан к Чемпионату мира по хоккею 2014 года. В 2015 году строительство было заморожено из-за недостатка средств, застройщик начал процедуру банкротства.

В конце ноября объект попытались продать через аукцион, но желающих купить здание за 49 миллионов долларов не нашлось. Тогда же организаторы аукциона отмечали, что продолжат попытки продажи объекта: в настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

На сегодняшний день в Минске достаточно долгостроев: это и построенный, но не введенный в эксплуатацию торговый центр Грин-Сити, и целый ряд жилых комплексов, и помпезное здание гостиничного комплекса для уже действующего аквапарка, расположенное на выезде из белорусской столицы в сторону Гродно.

Как говорится, были бы деньги.