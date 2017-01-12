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Кто должен казне денег?

13.01.2017 10:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Около 600 компаний и индивидуальных предпринимателей столицы вошли в новый год с долгами перед бюджетом. Большинство из должников — это частные компании, а среди них — девелоперы и строители.

Согласно опубликованным Министерством по налогам и сборам сведениям о плательщиках г. Минска, допустивших задолженность по платежам в бюджет на 1 января 2017 года, в статусе должника в 2017 год вступили 29 государственных предприятий, 523 частных компании и общественные организации и 43 индивидуальных предпринимателя.

Среди государственных предприятий, у которых возникли проблемы с платежами в бюджет, выделяются «Автомагистраль» и «Сукно».

Среди известных должников бюджета в «частном списке» компании, занимающиеся строительством и инвестирующие в недвижимость. В перечень должников попали такие застройщики, как «Лада ОМС-Инжениринг», «Карпович», «Фарт и В», «Минселко», «БелинжинирингстройИнвест», «ЕвроСтэпГрупп», «Монолит Групп», «Инвестиционно-строительная компания «Александров-Групп», «РМ Инвестмент» и некоторые другие.

Из нестроительной сферы остались должны бюджету компании, созданные бизнесменом Александром Муравьевым на базе «Мотовело» — «МВЗ Техно» и «МВЗ СпецАвто».

Долги перед бюджетом имели такие общественные структуры, как Республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский Комитет» и Международный социально-экономический фонд «Идея».

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Теги: Минск
 
 
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