|
"Ъ": При отмене Россией экспортной пошлины на нефть Беларусь теряет 1,6 млрд долларов
13.01.2017 09:45 — Новости Экономики | Tut.by
Минэнерго России обрисовало мрачную картину последствий предлагаемого Минфином обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года. Как
Министерство предлагает ничего не менять как минимум до 2020 года, тогда как Минфин хочет принять решение в 2018 году. Компромиссом для российских участников рынка могут стать компенсационные меры, например, отрицательные акцизы.
Сегодня Беларусь получает нефть беспошлинно. Вместе с обнулением пошлины, по налоговому маневру, будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть для нашей страны. При расчетах суммы потерь Минэнерго РФ брал цену на нефть в $ 40 за баррель и курс 64,8 российских рублей за доллар.
Впрочем, для внутреннего российского рынка Минэнерго предрекает также серьезные последствия обнуления пошлин: маржа переработки в среднем может снизиться с 2,7 тыс. руб. на тонну до 1 тыс. руб. Нефтяникам станет в ряде случаев менее выгодно перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экспорт. Поэтому Минэнерго ожидает «одномоментного снижения объемов переработки» нефти (в объеме до 60 млн т). Это эквивалентно примерно 20% всей переработки нефти в РФ. В результате сократится выпуск топлива (бензинов — на 6 млн т, дизеля — на 14 млн т), что в свою очередь приведет к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке и социальным проблемам как из-за роста цен на топливо, так и из-за того, что нефтекомпаниям придется закрыть нерентабельные НПЗ.
В Минфине заявили «Коммерсанту», что «в соответствии с поручением президента, сформулированным им в послании Федеральному собранию», в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу. «Поэтому рассматривать вопросы изменения пошлин, НДПИ и прочих налогов до завершения порученной президентом дискуссии о будущих контурах налоговой системы считаем преждевременным», — пояснили в министерстве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минэнерго России обрисовало мрачную картину последствий предлагаемого Минфином обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии