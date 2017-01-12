Минэнерго России обрисовало мрачную картину последствий предлагаемого Минфином обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года. Как п ишет «Коммерсант» , Минэнерго отмечает, что это может осложнить отношения с Беларусью, лишив ее 96 млрд российских рублей (при нынешнем курсе — 1,6 млрд долларов), привести к падению объемов нефтепереработки на 20% и нехватке топлива, а также к закрытию ряда российских НПЗ.

Министерство предлагает ничего не менять как минимум до 2020 года, тогда как Минфин хочет принять решение в 2018 году. Компромиссом для российских участников рынка могут стать компенсационные меры, например, отрицательные акцизы.

Сегодня Беларусь получает нефть беспошлинно. Вместе с обнулением пошлины, по налоговому маневру, будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть для нашей страны. При расчетах суммы потерь Минэнерго РФ брал цену на нефть в $ 40 за баррель и курс 64,8 российских рублей за доллар.

Впрочем, для внутреннего российского рынка Минэнерго предрекает также серьезные последствия обнуления пошлин: маржа переработки в среднем может снизиться с 2,7 тыс. руб. на тонну до 1 тыс. руб. Нефтяникам станет в ряде случаев менее выгодно перерабатывать нефть, чем отправлять ее на экспорт. Поэтому Минэнерго ожидает «одномоментного снижения объемов переработки» нефти (в объеме до 60 млн т). Это эквивалентно примерно 20% всей переработки нефти в РФ. В результате сократится выпуск топлива (бензинов — на 6 млн т, дизеля — на 14 млн т), что в свою очередь приведет к дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке и социальным проблемам как из-за роста цен на топливо, так и из-за того, что нефтекомпаниям придется закрыть нерентабельные НПЗ.

В Минфине заявили «Коммерсанту», что «в соответствии с поручением президента, сформулированным им в послании Федеральному собранию», в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу. «Поэтому рассматривать вопросы изменения пошлин, НДПИ и прочих налогов до завершения порученной президентом дискуссии о будущих контурах налоговой системы считаем преждевременным», — пояснили в министерстве.