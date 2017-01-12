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В Витебске выросли ставки подоходного налога при сдаче жилья внаем
13.01.2017 10:23 — Новости Экономики | Tut.by
Облсовет депутатов утвердил новые ставки подоходного налога при сдаче жилья внаем в Витебске на 2017 год. Ставки по сравнению с прошлым годом увеличились и зависят от зон, на которые поделен город.
Для первой, центральной, зоны в областном центре установлен подоходный налог в размере 27 рублей (в прошлом году — 24). К ней в Первомайском районе относятся, например, начальные дома на проспектах Московском и Черняховского, начальные дома на улице Чкалова, застройка на улице Академика Павлова и другие, сообщила первый заместитель начальника ИМНС по району Людмила Дубинина.
Если дома сдают во второй, срединной, зоне, то ставка подоходного налога составляет 26 рублей (вместо 23 ранее). К ней в Первомайском районе относится застройка в Билево, на проспекте Победы, продолжение проспектов Московского и Черняховского и так далее.
Ставка налога для третьей, периферийной, зоны составляет 25 рублей (ранее 22). Она охватывает городские окраины — ДСК, Марковщину.
Такая градация существует также в Железнодорожном и Октябрьском районах.
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Ставки зависят от зон, на которые поделен город.
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