Информационную площадку под названием « Депутаты. Могилев » открыла редакция сайта о правах человека mspring.online. По задумке, проект должен помочь избранным депутатам Палаты представителей Национального Собрания Республики и могилевчанам общаться и вместе решать проблемы.



Скриншот страницы сайта deputaty.mspring.online

Правозащитники говорят, что с помощью проекта хотят «мотивировать могилевчан решать свои проблемы при помощи тех людей, которые были официально признаны депутатами».Они считают, что официальные победители парламентских выборов должны как можно активнее проводить свою работу в городе.

На сайте «Депутаты. Могилев» — информация о пяти депутатах, которые представляют Могилев: их биографии, дни приема, новости с упоминанием их фамилий, детали избирательной кампании. Правозащитники также показывают, как оформлять электронные и письменные обращения. При этом они предупреждают, что с текстом обращения они также ознакомятся и при необходимости помогут составить верно.

— Мы стремимся, во-первых, активизировать общество на решение значительных проблем при помощи одного из механизмов, предусмотренных Конституцией — выборов. Во-вторых, показать могилевским депутатам, что они обязаны не забывать проблемы своих избирателей и помогать в их решении, — объясняют мотивацию создания проекта правозащитники.