|
Чтобы выбранные решали проблемы людей. Правозащитники в Могилеве запустили сайт о депутатах
13.01.2017 10:21 — Новости Экономики | Tut.by
Информационную площадку под названием «
Правозащитники говорят, что с помощью проекта хотят «мотивировать могилевчан решать свои проблемы при помощи тех людей, которые были официально признаны депутатами».Они считают, что официальные победители парламентских выборов должны как можно активнее проводить свою работу в городе.
На сайте «Депутаты. Могилев» — информация о пяти депутатах, которые представляют Могилев: их биографии, дни приема, новости с упоминанием их фамилий, детали избирательной кампании. Правозащитники также показывают, как оформлять электронные и письменные обращения. При этом они предупреждают, что с текстом обращения они также ознакомятся и при необходимости помогут составить верно.
— Мы стремимся, во-первых, активизировать общество на решение значительных проблем при помощи одного из механизмов, предусмотренных Конституцией — выборов. Во-вторых, показать могилевским депутатам, что они обязаны не забывать проблемы своих избирателей и помогать в их решении, — объясняют мотивацию создания проекта правозащитники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Мы стремимся активизировать общество на решение значительных проблем при помощи одного из механизмов, предусмотренных Конституцией - выборов".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии