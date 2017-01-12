Как начать бизнес, правильно уплатить налоги, принять и уволить работников, вести документацию, оформить сделки с партнерами, — на эти и другие вопросы представителей малого и среднего бизнеса отвечает проект онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса « Закон по полкам ». После новогодних праздников программа вернется в эфир в понедельник, 16 января.

Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы, пришедшие на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам» в теме письма. Задать вопрос можно будет и во время прямого эфира под трансляцией на странице TUT.BY в социальной сети Facebook .