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"Закон по полкам" вернется в эфир 16 января. Присылайте вопросы!

13.01.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by  
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Как начать бизнес, правильно уплатить налоги, принять и уволить работников, вести документацию, оформить сделки с партнерами, — на эти и другие вопросы представителей малого и среднего бизнеса отвечает проект онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса «Закон по полкам». После новогодних праздников программа вернется в эфир в понедельник, 16 января.

Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы, пришедшие на электронный адрес air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам» в теме письма. Задать вопрос можно будет и во время прямого эфира под трансляцией на странице TUT.BY в социальной сети Facebook.

 
 
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Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы, пришедшие на электронный адрес air@tutby.com с пометкой "Закон по полкам" в...

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