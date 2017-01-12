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"Закон по полкам" вернется в эфир 16 января. Присылайте вопросы!
13.01.2017 10:44 — Новости Экономики | Tut.by
Как начать бизнес, правильно уплатить налоги, принять и уволить работников, вести документацию, оформить сделки с партнерами, — на эти и другие вопросы представителей малого и среднего бизнеса отвечает проект онлайн-консультаций для малого и среднего бизнеса «
Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы, пришедшие на электронный адрес
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Юрист, основатель группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимир Несмашный ответит на вопросы, пришедшие на электронный адрес air@tutby.com с пометкой "Закон по полкам" в...
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