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Минэнерго России: Обнуление экспортной пошлины на нефть может привести к финансовым потерям Беларуси почти в 1,6 млрд долларов
13.01.2017 10:48 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 января. Предлагаемое Министерством финансов России обнуление после 2018 года экспортной пошлины на нефть может осложнить отношения с Беларусью, лишив ее 96 млрд российских рублей (порядка 1,6 млрд долларов), привести к падению объемов нефтепереработки в России на 20% и нехватке топлива, а также к закрытию ряда НПЗ. К такому выводу пришло Министерство энергетики Российской Федерации, сообщает
По информации российского издания, Минэнерго предлагает ничего не менять как минимум до 2020 года, тогда как Минфин хочет принять решение в 2018 году. Компромиссом могут стать компенсационные меры, например отрицательные акцизы, считают в российском ведомстве.
В письме заместителя министра энергетики Анатолия Яновского, текстом которого располагает "КоммерсантЪ", отмечается, что обнуление пошлины преждевременно в силу "недостаточной проработки" и может привести к снижению эффективности добычи на месторождениях с льготами по экспортной пошлине, а также к политическим рискам.
Так, предложение Минфина может повлечь ухудшение взаимоотношений между РФ и Беларусью, которая беспошлинно получает российскую нефть. Потери белорусской стороны при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе 64,8 рубля за доллар Минэнерго оценивает в 96 млрд рублей.
Минэнерго также ожидает "одномоментного снижения объемов переработки" нефти (в объеме до 60 млн т). Это эквивалентно примерно 20% всей переработки нефти в РФ.
В связи с этим министерство просит "обеспечить стабильный налоговый режим" для отрасли, зафиксировав фискальные параметры 2017 года "с целью обеспечения инвестпривлекательности сегментов добычи и переработки нефти до 2020 года".
В Минфине заявили "Коммерсанту", что "в соответствии с поручением президента, сформулированным им в послании Федеральному собранию", в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу. "Поэтому рассматривать вопросы изменения пошлин и прочих налогов до завершения порученной президентом дискуссии о будущих контурах налоговой системы считаем преждевременным", — пояснили в министерстве.
Как сообщалось, налоговый маневр в нефтяной отрасли, реализация которого в России началась еще в 2015 году, предполагает увеличение налога на добычу полезных ископаемых и уменьшение экспортных пошлин на нефть. Ожидается, что в результате налогового маневра с 2017 года экспортная пошлина в России снизится с нынешних 42% до 30% от мировой цены на нефть.
В 2011—2014 годах Беларусь уплачивала часть доходов от экспорта нефтепродуктов, выработанных из российской нефти, в российский бюджет. С 2015 года экспортная пошлина на нефтепродукты в полном объеме поступает в белорусский бюджет. Ежегодные доходы от зачета экспортных пошлин от продажи нефтепродуктов составляют более 1 млрд долларов.
В концерне "Белнефтехим" прокомментировать эту публикацию не смогли.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минэнерго России: Обнуление экспортной пошлины на нефть может привести к финансовым потерям Беларуси почти в 1,6 млрд долларов
Минск, 13 января. Предлагаемое Министерством финансов России обнуление после 2018 года экспортной пошлины на нефть может осложнить отношения с Беларусью, лишив ее 96...
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