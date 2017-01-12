МИНСК, 13 янв – Sputnik. Министерство энергетики России оценило возможные риски обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года, которое предлагает провести министерство финансов РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".



© Sputnik / Виктор Толочко Эксперты: Москва и Минск могут разрешить газовый спор к апрелю

РФ начала налоговый маневр в нефтяной сфере с 2015 года. Суть реформы – в снижении ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенном выравнивании со ставками экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты, а также повышении ставок НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Летом 2016 года Минфин РФ активно обсуждал новые подходы к налоговой политике в нефтяной отрасли, вплоть до обнуления экспортных пошлин на нефть уже с 2017 года.

Сейчас Беларусь импортирует российскую нефть без пошлины, а экспортные пошлины направляет в свой бюджет. Если пошлину отменить совсем, то нефтяной трансферт упадет до нуля и потери Беларуси, по экспертным оценкам, составят до 1,9 миллиарда долларов в год.

"Так, предложение Минфина может повлечь ухудшение взаимоотношений между РФ и Беларусью, которая беспошлинно получает российскую нефть, пишет газета. Потери соседней страны при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе 64,8 рубля за доллар Минэнерго оценивает в 96 миллиардов рублей, поскольку вместе с обнулением пошлины по налоговому маневру будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть как для внутреннего рынка, так и для белорусов", – сообщает РИА Новости.

Минэнерго также ожидает, что прибыльность нефтепереработки в РФ упадет, а это приведет к сокращению выпуска топлива и дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это, подчеркивают в ведомстве, чревато социальными проблемами.

Как отмечает газета, в связи с этим Минэнерго просит обеспечить стабильный налоговый режим" для отрасли, зафиксировав фискальные параметры 2017 года до 2020 года.

В Минфине заявили изданию, что в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу.