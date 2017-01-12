﻿ Минэнерго РФ оценило убытки Минска от отмены пошлин на экспорт нефти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Минэнерго РФ оценило убытки Минска от отмены пошлин на экспорт нефти

13.01.2017 11:21 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Министерство энергетики России оценило возможные риски обнуления экспортной пошлины на нефть после 2018 года, которое предлагает провести министерство финансов РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

Минэнерго РФ оценило убытки Минска от отмены пошлин на экспорт нефти
© Sputnik / Виктор Толочко
Эксперты: Москва и Минск могут разрешить газовый спор к апрелю

РФ начала налоговый маневр в нефтяной сфере с 2015 года. Суть реформы – в снижении ставок экспортной пошлины на нефть, их постепенном выравнивании со ставками экспортной пошлины на темные и светлые нефтепродукты, а также повышении ставок НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Летом 2016 года Минфин РФ активно обсуждал новые подходы к налоговой политике в нефтяной отрасли, вплоть до обнуления экспортных пошлин на нефть уже с 2017 года. 

Сейчас Беларусь импортирует российскую нефть без пошлины, а экспортные пошлины направляет в свой бюджет. Если пошлину отменить совсем, то нефтяной трансферт упадет до нуля и потери Беларуси, по экспертным оценкам, составят до 1,9 миллиарда долларов в год.

"Так, предложение Минфина может повлечь ухудшение взаимоотношений между РФ и Беларусью, которая беспошлинно получает российскую нефть, пишет газета. Потери соседней страны при цене на нефть в 40 долларов за баррель и курсе 64,8 рубля за доллар Минэнерго оценивает в 96 миллиардов рублей, поскольку вместе с обнулением пошлины по налоговому маневру будет расти НДПИ, что чревато ростом цен на нефть как для внутреннего рынка, так и для белорусов", – сообщает РИА Новости.

Минэнерго также ожидает, что прибыльность нефтепереработки в РФ упадет, а это приведет к сокращению выпуска топлива и дефициту нефтепродуктов на внутреннем рынке. Это, подчеркивают в ведомстве, чревато социальными проблемами.

Как отмечает газета, в связи с этим Минэнерго просит обеспечить стабильный налоговый режим" для отрасли, зафиксировав фискальные параметры 2017 года до 2020 года. 

В Минфине заявили изданию, что в 2017 году должны обсудить с заинтересованными сторонами будущие изменения в налоговой системе, в 2018 году принять соответствующие законы, чтобы с 2019 года они вступили в силу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Потери Беларуси от такой меры при цене на нефть в 40 долларов за баррель могут составить 96 миллиардов российских рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко летит в Египет и Судан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика