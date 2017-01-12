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Все основные валюты подешевели в Беларуси в пятницу
13.01.2017 12:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Белорусский рубль подорожал к трем основным иностранным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.
Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на предстоящие выходные:
Таким образом, на торгах 13 января белорусский рубль немного подорожал к трем основным валютам. В целом же корзина валют стала в пятницу дешевле на 0,16%.
На торгах российского рубля Московской биржи доллар США опустился в пятницу до отметки в 59,43, евро – до 63,26. Стоимость барреля нефти марки Brent торгуется на уровне в 56 долларов.
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По итогам пятничных торгов к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,16%.
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