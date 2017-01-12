МИНСК, 13 янв – Sputnik. Белорусский рубль подорожал к трем основным иностранным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на предстоящие выходные:

доллар США — 1,9509 рубля

евро — 1,9509 рубля

100 российских рублей — 1,9509 рубля

Таким образом, на торгах 13 января белорусский рубль немного подорожал к трем основным валютам. В целом же корзина валют стала в пятницу дешевле на 0,16%.

На торгах российского рубля Московской биржи доллар США опустился в пятницу до отметки в 59,43, евро – до 63,26. Стоимость барреля нефти марки Brent торгуется на уровне в 56 долларов.