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Все основные валюты подешевели в Беларуси в пятницу

13.01.2017 12:47 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Белорусский рубль подорожал к трем основным иностранным валютам по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в пятницу.

Национальный банк Беларуси установил следующие официальные курсы валют на предстоящие выходные:

  • доллар США — 1,9509 рубля
  • евро — 1,9509 рубля
  • 100 российских рублей — 1,9509 рубля

Таким образом, на торгах 13 января белорусский рубль немного подорожал к трем основным валютам. В целом же корзина валют стала в пятницу дешевле на 0,16%.

На торгах российского рубля Московской биржи доллар США опустился в пятницу до отметки в 59,43, евро – до 63,26. Стоимость барреля нефти марки Brent торгуется на уровне в 56 долларов.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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По итогам пятничных торгов к корзине валют белорусский рубль укрепился на 0,16%.

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