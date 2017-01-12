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Зампредседателя Минского райисполкома подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями

13.01.2017 13:00 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Прокуратурой Минского района возбуждено дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении заместителя председателя Минского райисполкома.

Как сообщили БелаПАН в Генеральной прокуратуре, чиновник подозревается в том, что, работая ранее председателем сельского исполнительного комитета, совместно с ведущим специалистом землеустроительной службы райисполкома незаконно предоставил его сестре земельный участок в частную собственность. Причиненный ущерб государству оценивается более чем в 12 тыс. долларов США.

Уголовное дело возбуждено по материалам УБЭП УВД Минского облисполкома.

В октябре прошлого года было завершено следствие по делу зампредседателя Минского райисполкома, курировавшего вопросы сельского хозяйства и продовольствия. Его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 426 УК (превышение власти и служебных полномочий).

По данным следствия, с марта по ноябрь 2015 года руководитель, желая избежать материальных затрат при строительстве двух жилых домов на земельных участках, оформленных на близких родственников, систематически на безвозмездной основе использовал строительную технику, материалы, а также работников курируемых сельскохозяйственных предприятий Минского района.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Прокуратурой Минского района возбуждено дело по ч. 3 ст. 424 УК (злоупотребление служебными полномочиями) в отношении заместителя председателя...

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