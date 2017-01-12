﻿ Председателем совета ЕЭК стал вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Председателем совета ЕЭК стал вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов

13.01.2017 13:24 — Новости Экономики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Минск, 13 января. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов утвержден председателем совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба аппарата правительства Кыргызстана, о данном решении объявлено на очередном заседании совета ЕЭК, которое проходит 13 января в режиме видео-конференц-связи.

Пресс-служба напомнила, что на встрече, состоявшейся 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, главы четырех государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Казахстана, Кыргызстана и России (Александр Лукашенко на саммит не поехал. — БелаПАН.) — обсудили вопрос председательства в 2017 году в органах ЕАЭС. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и совете ЕЭК. Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В 2016 году во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители. В 2017 году эти функции принял на себя Кыргызстан.

"Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызская Республика считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза", — отметил Панкратов во время открытия заседания совета ЕЭК.

По итогам заседания планируется принять ряд решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС. Начала работать 2 февраля 2012 года. В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Комиссия имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран — участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории стран — участниц ЕАЭС.


Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 января. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов утвержден председателем совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году. Как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Зампредседателя Минского райисполкома подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика