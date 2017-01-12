Минск, 13 января. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов утвержден председателем совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году.

Как сообщила пресс-служба аппарата правительства Кыргызстана, о данном решении объявлено на очередном заседании совета ЕЭК, которое проходит 13 января в режиме видео-конференц-связи.

Пресс-служба напомнила, что на встрече, состоявшейся 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге, главы четырех государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — Армении, Казахстана, Кыргызстана и России (Александр Лукашенко на саммит не поехал. — БелаПАН.) — обсудили вопрос председательства в 2017 году в органах ЕАЭС. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и совете ЕЭК. Согласно договору о ЕАЭС, на посту председательствующего в этих органах происходит ежегодная плановая ротация в порядке русского алфавита. В 2016 году во всех трех структурах председательствовал Казахстан и его представители. В 2017 году эти функции принял на себя Кыргызстан.

"Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Кыргызская Республика считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза", — отметил Панкратов во время открытия заседания совета ЕЭК.

По итогам заседания планируется принять ряд решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в ЕАЭС.

Евразийская экономическая комиссия — постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС. Начала работать 2 февраля 2012 года. В настоящее время в составе ЕЭК представлены пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Комиссия имеет статус наднационального органа управления и в своей деятельности руководствуется интересами стран — участниц проекта евразийской экономической интеграции в целом, не мотивируя свои решения интересом какого-либо из национальных правительств. Решения комиссии обязательны для исполнения на территории стран — участниц ЕАЭС.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Председателем совета ЕЭК стал вице-премьер Кыргызстана Олег Панкратов Минск, 13 января. Вице-премьер-министр Кыргызской Республики Олег Панкратов утвержден председателем совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году. Как...

Марина Носова, БелаПАН.