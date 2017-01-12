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На БелАЭС приезжает миссия МАГАТЭ, о которой долго просила Литва

13.01.2017 13:52 — Новости Экономики | Tut.by  
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На следующей неделе в Беларусь прибудет миссия МАГАТЭ по оценке проектирования площадки АЭС с учетом внешних событий (миссия SEED). Эксперты будут работать на Островецкой площадке БелАЭС с 16 по 20 января. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Эксперты МАГАТЭ оценят с точки зрения международных требований безопасности устойчивость Островецкой площадки, а также систем, структур и компонентов строящейся АЭС по отношению к внешним и внутренним рискам и угрозам.

Миссия учтет опыт аварии на АЭС в Фукусиме в Японии. По словам Мирончика, Беларусь пригласила миссию SEED еще в 2014 году в качестве «меры по повышению доверия к нашей первой АЭС, мы пошли навстречу пожеланиям нашей соседки Литвы».

Отчет миссии SEED обычно готовится 3−6 месяцев, но Минск попросил МАГАТЭ максимально ускорить этот процесс и ожидает результатов, самое раннее, в марте.

На вопрос TUT.BY, будут ли литовские представители в миссии SEED, пресс-секретарь МИД ответил отрицательно.

— Состав миссии SEED формируется исключительно МАГАТЭ. Принимающая сторона может выдвинуть возражения против экспертов, подобранных агентством. Белорусская сторона никаких возражений не выдвигала. Критерии, которыми руководствовалось агентство, это вопрос к агентству. Но граждан Литвы в составе миссии нет.

Мирончик напомнил, что на первый квартал запланировано продолжение экспертных белорусско-литовских консультаций, и не согласился с мнением, что он идет безрезультатно.

— Мы исходим из того, что ядерно-энергетическая тема — важный и долгосрочный аспект сотрудничества Беларуси и Литвы. Рядом с нашей общей границей не только строится Белорусская АЭС, но и выводится из эксплуатации Игналинская АЭС, возможно строительство новой Висагинской АЭС. Все это требует создания эффективных двусторонних механизмов консультаций и обмена информацией.

Мирончик назвал попытки политизации этой темы непрофессиональными и контрпродуктивными.

До конца года Беларусь примет как минимум еще одну миссию МАГАТЭ, а именно — миссию по рассмотрению аварийной готовности и реагирования. Ближе к дате ввода АЭС в эксплуатацию приедет миссия по оценке эксплуатационной безопасности. Минск рассматривает возможность пригласить и другие миссии.

— Хочу обратить внимание, что все миссии МАГАТЭ носят добровольный характер и проводятся по просьбе приглашающего государства, — добавил пресс-секретарь МИД.

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Теги: Минск
 
 
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Эксперты будут работать на БелАЭС с 16 по 20 января и оценят устойчивость выбранной Островецкой площадки к внешним и внутренним рискам и угрозам.

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