Белорусский экспорт товаров и услуг в ноябре снизился к октябрю на 2,2% . По данным Белстата, за одиннадцать месяцев экспортеры недобрали 3,273 млрд долларов, поставив за пределы страны товары на 21,286 млрд долларов. Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, —нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения и сельхозпродукция. Прирост обеспечили легковушки и несколько ожившие после прошлогоднего падения поставки другой автотехники, а также продукция деревообработки и молочка.

Былые драйверы роста – нефтепродукты и калийные удобрения – пока не восстановили свои позиции. Если по итогам прошлого года экспорт удобрений в денежном выражении удержался на уровне 2014 года, то за 11 месяцев 2016-го отставание составило 697 млн долларов, или 27,6%. Упал в нынешнем году и прошлогодний лидер, азотные удобрения, потери в деньгах составили 42,4%, в натуральном выражении – 11,4%.

Выручка от поставок нефтепродуктов недотянула до 2015 года и вовсе 2,441 млрд долларов, или 39,2%. Пока эксперты крайне осторожны в предсказаниях восстановления цены на эти ключевые для Беларуси продукты. Причиной падения здесь стало также падение мировых цен.

К экспорту белорусских яблок всегда было много вопросов – страну подозревали в реэкспорте санкционной продукции в Россию – и потери позиций здесь заметные и в деньгах, и в натуральном выражении (72,7% и 73,2% соответственно). Недобрали по итогам января-ноября и в поставках сухого молока – минус 48,3 млн долларов, или минус 10,5% (в натуральном выражении сокращение поставок составило 11,5%).

Самой быстрорастущей экспортной позицией стали легковые автомобили. Их экспорт вырос на 12,4% в натуральном выражении, на 78,5% — в денежном. На второе место среди чемпионов экспортного прироста вышли ДСП. Прирост по этой позиции составил почти 80 млн долларов (рост на 63,7% к аналогичному периоду 2015-го года). На третьем с ростом в 16 раз оказались готовые изделия из трикотажа и текстиля.