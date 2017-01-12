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Кто вывозит на себе экспорт, когда "встали" сырьевые товары: топ-15 успехов и провалов
13.01.2017 13:49 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусский экспорт товаров и услуг в ноябре
Былые драйверы роста – нефтепродукты и калийные удобрения – пока не восстановили свои позиции. Если
Выручка от поставок нефтепродуктов недотянула до 2015 года и вовсе 2,441 млрд долларов, или 39,2%. Пока эксперты
К экспорту белорусских яблок всегда было много вопросов – страну подозревали в реэкспорте санкционной продукции в Россию – и потери позиций здесь заметные и в деньгах, и в натуральном выражении (72,7% и 73,2% соответственно). Недобрали по итогам января-ноября и в поставках сухого молока – минус 48,3 млн долларов, или минус 10,5% (в натуральном выражении сокращение поставок составило 11,5%).
Самой быстрорастущей экспортной позицией стали легковые автомобили. Их экспорт вырос на 12,4% в натуральном выражении, на 78,5% — в денежном. На второе место среди чемпионов экспортного прироста вышли ДСП. Прирост по этой позиции составил почти 80 млн долларов (рост на 63,7% к аналогичному периоду 2015-го года). На третьем с ростом в 16 раз оказались готовые изделия из трикотажа и текстиля.
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Среди позиций, пробивших самую заметную брешь в экспортных доходах страны, -нефть и нефтепродукты, калийные и азотные удобрения,сельхозпродукция. Прирост...
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