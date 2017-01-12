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Совет ЕЭК одобрил перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества для финансирования проектов ЕАБР

13.01.2017 14:02 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 13 января в формате видеоконференции одобрил перечень взаимовыгодных направлений кооперационного сотрудничества для финансирования проектов Евразийским банком развития (ЕАБР), сообщила пресс-служба ЕЭК.

"Выстраивание такого механизма взаимодействия ЕЭК, государств — членов ЕАЭС и ЕАБР будет способствовать развитию интеграционного потенциала промышленного сотрудничества", — отметила пресс-служба.

Одобрены распоряжения Евразийского межправительственного совета о совместных прогнозах развития АПК, спроса и предложения государств ЕАЭС по основным видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия на 2016—2017 годы, организации в союзных государствах производства аналогов импортных комплектующих для машин и оборудования сельскохозяйственного назначения, используемых в странах союза. Также одобрены меры по повышению спроса и развитию экспорта сельхозмашин и оборудования, которые производятся в ЕАЭС.

В ходе заседания поддержаны проекты актов Евразийского экономического союза, которые предусматривают конкретные мероприятия по реализации промышленного сотрудничества в сфере производства машин и оборудования для сельского хозяйства.

Цель этих проектов — создание условий по организации в союзе производства комплектующих для сельхозтехники, развитие экспорта сельскохозяйственных машин и оборудования, а также стимулирование спроса на технику и оборудование для сельского хозяйства, произведенные на территории ЕАЭС.

Члены совета одобрили соглашение о добровольном согласовании странами ЕАЭС с ЕЭК специфических субсидий в отношении промышленных товаров. Согласно этому документу, в 2017 году у стран ЕАЭС появится возможность добровольного согласования с комиссией специфических субсидий. Государства союза также смогут обратиться в ЕЭК при необходимости проведения разбирательств по вопросам предоставления промышленных субсидий. Положения документа направлены на формирование добросовестной конкурентной среды на общем рынке союза, отметила пресс-служба.

Совет ЕЭК одобрил разработанные комиссией порядок выплаты за нарушение обязательств государствами ЕАЭС в области господдержки сельского хозяйства и положение о проведении мониторинга рынка промышленной продукции в Евразийском экономическом союзе.

Члены совета утвердили перечень товаров, происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, которым при ввозе в Евразийский экономический союз предоставляются тарифные преференции.

Совет одобрил и направил на внутригосударственные процедуры проект соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза.

По итогам Совета ЕЭК внесены изменения в перечень товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная процедура, а также в перечень условий помещения товаров под такую процедуру. В перечень включены бланки разрешений на осуществление международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров, бланки книжек международных дорожных перевозок (МДП). Бланки разрешений и книжки МДП можно будет помещать под специальную таможенную процедуру без уплаты таможенных пошлин и налогов. Это позволит снизить издержки уполномоченных органов в сфере транспорта, ускорить и упростить таможенные операции, подчеркнула пресс-служба.
Марина Носова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на заседании 13 января в формате видеоконференции одобрил перечень взаимовыгодных направлений...

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