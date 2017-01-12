В рамках подписанного в октябре Партнерства по мобильности ЕС выделит Беларуси 7 млн евро на строительство современных центров по размещению мигрантов. Об этом сообщает немецкая газета Tageszeitung со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.



Лагерь чеченских беженцев у белорусско-польской границы в августе 2016 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным немецкой газеты, центры размещения мигрантов будут открытого и закрытого типа. Последнее означает, что мигрантов будут удерживать там до тех пор, пока они не будут депортированы из Беларуси или не покинут ее сами.

Центры, рассчитанные на 30−50 мест, будут «отвечать лучшим международным и стандартам ЕС», то есть в них будут созданы изолированные секции для женщин, девушек и семей, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь, говорится в статье.

Прежде всего, в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС». В статье отмечают, что в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

В сегодняшнем комментарии БелаПАН , представительство ЕС подтвердило факт выделения 7 млн евро на то, чтобы «помочь Беларуси в борьбе с нерегулярной миграцией и, кроме всего прочего, поддержать ее в реализации соглашения о реадмиссии».

В рамках этого проекта также планируется обратиться к программно-нормативным и законодательным вопросам, связанным с управлением миграцией, в том числе к разработке стратегии управления миграцией и созданию системы предоставления помощи мигрантам в добровольном возвращении и реинтеграции, сообщили в миссии Евросоюза.

На протяжении последних двух десятилетий, отметили там, ЕС системно предоставляет помощь соответствующим ведомствам Беларуси в вопросах регулирования границы, в том числе в вопросах незаконной миграции. Например, ЕС помог построить в Бресте центр временного размещения нелегальных мигрантов, в котором могут проживать до 30 человек (в рамках проекта «БОМБЕЛ-1»).