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ЕС даст Минску 7 млн евро на центры размещения мигрантов из Украины, Сирии и России

13.01.2017 14:39 — Новости Экономики | Tut.by  
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В рамках подписанного в октябре Партнерства по мобильности ЕС выделит Беларуси 7 млн евро на строительство современных центров по размещению мигрантов. Об этом сообщает немецкая газета Tageszeitung со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.


Лагерь чеченских беженцев у белорусско-польской границы в августе 2016 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

По данным немецкой газеты, центры размещения мигрантов будут открытого и закрытого типа. Последнее означает, что мигрантов будут удерживать там до тех пор, пока они не будут депортированы из Беларуси или не покинут ее сами.

Центры, рассчитанные на 30−50 мест, будут «отвечать лучшим международным и стандартам ЕС», то есть в них будут созданы изолированные секции для женщин, девушек и семей, а также там будет оказываться психологическая и врачебная помощь, говорится в статье.

Прежде всего, в новых учреждениях планируется размещать три категории мигрантов: беженцев с Украины, из Сирии и «лиц, которые уезжают от экономического кризиса в России и ищут работу в странах ЕС». В статье отмечают, что в эту категорию могут попасть чеченские беженцы.

В сегодняшнем комментарии БелаПАН, представительство ЕС подтвердило факт выделения 7 млн евро на то, чтобы «помочь Беларуси в борьбе с нерегулярной миграцией и, кроме всего прочего, поддержать ее в реализации соглашения о реадмиссии».

В рамках этого проекта также планируется обратиться к программно-нормативным и законодательным вопросам, связанным с управлением миграцией, в том числе к разработке стратегии управления миграцией и созданию системы предоставления помощи мигрантам в добровольном возвращении и реинтеграции, сообщили в миссии Евросоюза.

На протяжении последних двух десятилетий, отметили там, ЕС системно предоставляет помощь соответствующим ведомствам Беларуси в вопросах регулирования границы, в том числе в вопросах незаконной миграции. Например, ЕС помог построить в Бресте центр временного размещения нелегальных мигрантов, в котором могут проживать до 30 человек (в рамках проекта «БОМБЕЛ-1»).

 
Теги: Брест
 
 
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Центры, рассчитанные на 30−50 мест, будут "отвечать лучшим международным и стандартам ЕС", утверждается в статье немецкой газеты.

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