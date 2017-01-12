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Россия поставит в Беларусь в первом квартале только 4 млн тонн нефти
13.01.2017 14:41 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. "Транснефть" поставит в Беларусь в первом квартале текущего года 4 миллиона тонн нефти, сообщил журналистам вице-президент российской компании Сергей Андронов.
© Sputnik Игорь Агеенко
"По Беларуси у нас есть график на первый квартал, он составляет 4 миллиона тонн", – сказал Андронов.
В декабре советник президента "Транснефти" Игорь Демин говорил журналистам, что компания планировала поставить в республику в первом квартале 2017 года 4,5 миллиона тонн нефти, но возможна корректировка.
Ранее РФ планировала поставлять в 2016–2024 годах в Беларусь 24 миллиона тонн нефти ежегодно. Однако во втором полугодии 2016 года объем поставок снизился. Министр энергетики РФ Александр Новак говорил, что снижение беспошлинных поставок российской нефти в третьем квартале связано с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ.
Нефтегазовый спор между РФ и Беларусью длится с начала 2016 года, когда Минск заявил о несправедливости цены на российский газ. Белорусская сторона не раз порывалась поднять тариф на прокачку российской нефти по своей территории. Россия в свою очередь заявила о снижении беспошлинных поставок нефти в республику, связав это с неоплатой газа и недопоставками нефтепродуктов в РФ. В октябре стороны, не углубляясь в подробности, объявили о достижении компромисса. Однако спор остается открытым до сих пор.
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Такой график поставок утвердила "Транснефть", это примерно на 12% меньше, чем изначально планировалось, даже с учетом нефтегазового спора, и на 2 миллиона тонн меньше,...
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