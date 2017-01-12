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Компания velcom планирует построить первую в Беларуси сеть для "интернета вещей"

13.01.2017 16:18 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Мобильный оператор velcom работает над созданием первой в стране сети для интернета вещей (IoT — Internet of Things). Новая технология способна не только повысить эффективность управления городской инфраструктурой, но и позволит пользователям дистанционно управлять домашними устройствами, сообщили в пресс-службе velcom.

Как пояснили специалисты оператора, для новой сети планируется задействовать узкую полосу частот в 200 кГц в том же диапазоне, который сейчас используется для GSM-связи. "Чтобы запустить новую сеть, не нужен даже дополнительный радиочастотный ресурс, — достаточно лишь осуществить программные настройки базовых станций под новую технологию", — пояснили в компании.

Оператор готов приступить к построению новой сети в текущем году. При ее наличии, к примеру, в Минске могут появиться умные парковки: с помощью  специального приложения водители смогут узнать, есть ли свободные места на парковке, на каком уровне они находится, и в случае необходимости забронировать место. Принцип действия такой парковки основан на работе специальных датчиков, которые оперативно передают информацию на базовую станцию связи. Еще одно возможное направление — система дистанционного контроля химического состава, качества и уровня воды в водоемах.

В будущем такая сеть могла бы помочь и обычным абонентам: уже сейчас прорабатываются варианты внедрения интеллектуальных счетчиков электричества, газа, воды, систем управления охранной и пожарной сигнализацией, системы отслеживания автомобилей, домашних животных и предметов, элементов инфраструктуры "умного города" (уличные фонари, мусорные контейнеры и т. п.).

"Через несколько лет интернет будет в каждом устройстве, будь то телевизор или стиральная машина. Производители уже сейчас начинают внедрять специальные модули в свою технику, а в будущем это коснется большинства массовых моделей", — считают в velcom.

Новая сеть, как ожидается, по уровню проникновения в 50 раз может превысить возможности GSM-связи. Это позволило бы одинаково легко "общаться" с "умными" устройствами как на открытой местности, так и внутри зданий, на цокольных этажах и в подвальных помещениях.

Алексей Орешко, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Мобильный оператор velcom работает над созданием первой в стране сети для интернета вещей (IoT — Internet of Things). Новая технология способна не только...

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