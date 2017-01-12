МИНСК, 13 янв – Sputnik. ЗАО "Группа компаний С7" (авиакомпания S7) заинтересована в сотрудничестве с Беларусью, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.



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В пятницу вице-премьер республики Анатолий Калинин встретился с делегацией ЗАО "Группа компаний С7" во главе с его учредителем Наталией Филевой. Во время встречи вице-премьер рассказал, что Беларусь заинтересована в сотрудничестве с российскими авиакомпаниями в области ремонта и техобслуживания самолетов.

"Филева заявила, что они готовы сотрудничать с Беларусью в области технического обслуживания и ремонта воздушных судов. Также учредитель российской авиакомпании выразила надежду на то, что новый режим безвизового въезда в Беларусь будет содействовать развитию бизнеса в стране", – сообщили в пресс-службе правительства.

Калинин в ходе встречи отметил выгодное географическое положение Беларуси, обратив внимание на то, что воздушное пространство страны ежедневно пересекают более 600 воздушных судов.

По его словам, среди преимуществ Беларуси – также квалифицированная рабочая сила, опыт в области ремонта и техобслуживания воздушных судов. Значительный объем инвестиций вкладывается в стране в инфраструктурные проекты, в том числе в сфере авиационного транспорта. Строятся взлетно-посадочная полоса, новый авиаремонтный завод, центр управления полетами.

"Калинин предложил ЗАО "Группа компаний С7" рассмотреть возможные направления взаимовыгодного партнерства. По итогам встречи он попросил представить конкретные предложения по сотрудничеству", – добавили в пресс-службе.