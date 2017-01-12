Провайдер электронных платежей Assist Belarus исследовал статистику онлайн-покупок, совершенных белорусскими покупателями в 2015-2016 гг с мобильных устройств и оплаченных при помощи банковских карт.

Беларусь поддерживает мировую тенденцию роста количества интернет-покупок, особенно с мобильных устройств. В 2015 году почти 17% всех онлайн-оплат картами пришлось на платежи со смартфонов и планшетов. В 2016 году аналогичный показатель превысил 23%, т.е. почти каждый четвертый онлайн-покупатель не испытывает проблем с покупкой, если рядом нет ноутбука или настольного компьютера

Число оплат, совершенных со смартфонов и планшетов в 2016 году, увеличилось на 141%, общая сумма всех мобильных платежей выросла на 125%.

Во многих семьях кроме смартфонов есть планшеты, а значит и дополнительный платежный инструмент. Очень часто путь к покупке начинается с просмотра каталога на экране компьютера, а оплата происходит, например, через планшет.

В 2015 году с устройств на базе Android платили 60,2% всех онлайн-покупателей, в 2016 году таких стало уже 64,6%. С аппаратов под операционной системой iOS в 2015 году платили 38,6% онлайн-покупателей, в 2016 году их доля уменьшилась до 35%. Около 1% платит со смартфонов и планшетов через другие операционные системы.

Покупатели из других стран стали совершать мобильные платежи с помощью карт на белорусских сайтах в 2,3 раза чаще. Среди нерезидентов больше всего покупателей из России, Украины и Великобритании. 15% мобильных платежей совершались с участием банковских карт, выданных иностранными банками.

Исследовалась статистика онлайн-платежей нескольких сотен веб-ресурсов (партнеров провайдера электронных платежей Assist Belarus), в т.ч. Белавиа, БЖД, Белтелеком, МТС, Wildberries, Bycard, Kufar, Суши Весла и др.