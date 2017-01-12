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МНС: налог на "тунеядцев" нужно уплатить до 20 февраля

13.01.2017 17:49 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 янв – Sputnik. Сбора на финансирование госрасходов за 2015 год, так называемый налог на тунеядцев, нужно уплатить до 20 февраля, сообщил в пятницу начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Михаил Рассолько.

МНС: налог на "тунеядцев" нужно уплатить до 20 февраля
© Sputnik Владимир Семенюк
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Согласно декрету президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (в настоящее время – 460 рублей). Налоговые инспекции уже выслали тунеядцам более 240 тысяч уведомлений.

"Независимо от того, какой срок уплаты стоит в извещении, декретом установлен единый срок – 20 февраля", – цитирует БелТА слова Рассолько. 

Он также напомнил, что база плательщиков сбора с изменениями, которые внесены в декрет, будет скорректирована, а гражданам, еще не получившим извещения, их отправят не позднее 20 января. 

Согласно последним корректировкам декрета №3 от обязанности уплачивать налог на тунеядцев освобождены спортсмены сборных Беларуси, военнослужащие альтернативной службы, граждане, состоящие на учете безработных (при отсутствии фактов нарушения ими обязанностей в области занятости населения), и лица, воспитывающие детей в возрасте до семи (если дети не получают дошкольное образование).

 
Теги: Минск
 
 
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База плательщиков сбора с изменениями, внесенными в декрет, будет скорректирована, а гражданам, еще не получившим извещения, их отправят не позднее 20 января.

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