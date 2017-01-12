|
Секреты выбора брокера на рынке Форекс
13.01.2017 15:00 — Новости Экономики | БДГ
Игра на валютной бирже при правильном и ответственном подходе уже сделала состоятельными огромное число трейдеров по всему миру.
Однако заслуга в этих достижениях лежит не только на них, но и на брокерах, которые вели с ними сотрудничество все это время. Поэтому сейчас мы вам расскажем основные моменты, по которым стоит выбирать себе надежного и грамотного трейдера на рынке форекс.
Для того чтобы открыть счет и выбрать брокера, следует выполнить следующий перечень задач:
Внимательно изучите правила регистрации счета, обратите внимание на условия, которые вам придется выполнять и перечень обязательств финансовой компании. Не стоит особенно доверять устным заявлениям, если они не отображены в официальном документе. Открывая счет, вы принимаете ответственные решения следующего плана:
Некоторые брокерские компании предлагают своим клиентам дополнительно подписать соглашение о порядке решения конфликтных ситуаций. Помните, что вы имеете право отказаться от его подписания, оставив за собой право обращаться в суд в случае нарушения ваших прав.
Как подобрать надежного брокера
Если вы намерены регулярно вести торговлю валютой и ценными бумагами, предпочтительно заключить договор с брокерской фирмой. Но для этого стоит сразу убедиться в ее надежности и компетентности сотрудников.
Помните, что не несет рисков только
Зачастую трейдерам попадаются довольно заманчивые предложения брокерских фирм, которые стоит рассматривать с определенной долей скептицизма и недоверия. Не стоит поддаваться на обещания следующего характера:
Но даже если вы осмыслили все указанные риски и сложности, не стоит полагаться, что подобрав себе хорошего брокера, вы сможете расслабиться. Количество важных торговых решений все равно останется довольно большим. Вам придется самостоятельно определять, сколько времени будут держаться открытые позиции, допустимую величину потерь, степень риска, величину капитала, скорость исполнения ордеров.
Грамотный трейдер работает с максимальным комфортом для себя. Поэтому стоит сразу определиться с особенностями своего характера и подобрать для себя предпочтительный способ выхода на валютный рынок
Не торопитесь открывать счет, если величина комиссионных остается достаточно высокой. Если вы предпочтете активный трейдинг, каждый цент, отданный брокеру, за месяц или более продолжительное время окажется приличной суммой. Если же брокер сразу предлагает излишне заманчивые комиссионные, стоит поискать причины подобного альтруизма. Возможно, за столь выгодным предложением скрываются подводные камни, которые впоследствии принесут для вас серьезные финансовые потери.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игра на валютной бирже при правильном и ответственном подходе уже сделала состоятельными огромное число трейдеров по всему миру.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии