Игра на валютной бирже при правильном и ответственном подходе уже сделала состоятельными огромное число трейдеров по всему миру.

Однако заслуга в этих достижениях лежит не только на них, но и на брокерах, которые вели с ними сотрудничество все это время. Поэтому сейчас мы вам расскажем основные моменты, по которым стоит выбирать себе надежного и грамотного трейдера на рынке форекс.

Для того чтобы открыть счет и выбрать брокера, следует выполнить следующий перечень задач:

Поставьте перед собой четкие цели и задачи, определитесь с видом брокерских услуг. Выберите через кого будете осуществлять операции в Интернете – через терминал прямого доступа или брокера. Пройдите по офисам нескольких фирм, которые работают на финансовых рынках, попробуйте определить их квалификацию и опыт, сделав соответствующие выводы. Поинтересуйтесь историей выбранной брокерской фирмы и уточните, состоит ли она в организации SIPC. Уточните, какие комиссионные или дополнительные траты придется понести при работе с брокером, открытии или закрытии у него счета. Что необходимо для регистрации счета на рынке Форекс

Внимательно изучите правила регистрации счета, обратите внимание на условия, которые вам придется выполнять и перечень обязательств финансовой компании. Не стоит особенно доверять устным заявлениям, если они не отображены в официальном документе. Открывая счет, вы принимаете ответственные решения следующего плана:

Способны ли вы правильно определить степень риска своих инвестиционных сделок?

Какой вид счета подойдет вам в большей степени marginaccount или cashaccount?

Кому вы доверите управление своим счетом?

Некоторые брокерские компании предлагают своим клиентам дополнительно подписать соглашение о порядке решения конфликтных ситуаций. Помните, что вы имеете право отказаться от его подписания, оставив за собой право обращаться в суд в случае нарушения ваших прав.

Как подобрать надежного брокера

Если вы намерены регулярно вести торговлю валютой и ценными бумагами, предпочтительно заключить договор с брокерской фирмой. Но для этого стоит сразу убедиться в ее надежности и компетентности сотрудников.

Помните, что не несет рисков только форекс демо счет в регионе . Любые же операции, совершаемые с реальными деньгами, всегда рискованны. Поэтому вы должны понимать важные принципы трейдинга:

чем выше прогнозируемая прибыль, тем более высокие оказываются риски;

ценные бумаги не застрахованы от снижения их рыночной стоимости;

ценные бумаги недавно созданных компаний гораздо более рискованны;

в некоторых инвестиционных решениях предусматриваются определенные потери для их последующего роста.

Зачастую трейдерам попадаются довольно заманчивые предложения брокерских фирм, которые стоит рассматривать с определенной долей скептицизма и недоверия. Не стоит поддаваться на обещания следующего характера:

слишком высокая прибыль в короткие сроки;

рекомендации по сделкам, полученные из «надежных» источников и инсайдерская информация;

гарантия отсутствия рисков.

Но даже если вы осмыслили все указанные риски и сложности, не стоит полагаться, что подобрав себе хорошего брокера, вы сможете расслабиться. Количество важных торговых решений все равно останется довольно большим. Вам придется самостоятельно определять, сколько времени будут держаться открытые позиции, допустимую величину потерь, степень риска, величину капитала, скорость исполнения ордеров.

Грамотный трейдер работает с максимальным комфортом для себя. Поэтому стоит сразу определиться с особенностями своего характера и подобрать для себя предпочтительный способ выхода на валютный рынок форекс . Определяться с подходящим брокером помимо критерия надежности еще стоит по таким факторам, как качество предоставляемых услуг, предлагаемая торговая платформа, величина спрэда, комиссионных издержек и т.д.

Не торопитесь открывать счет, если величина комиссионных остается достаточно высокой. Если вы предпочтете активный трейдинг, каждый цент, отданный брокеру, за месяц или более продолжительное время окажется приличной суммой. Если же брокер сразу предлагает излишне заманчивые комиссионные, стоит поискать причины подобного альтруизма. Возможно, за столь выгодным предложением скрываются подводные камни, которые впоследствии принесут для вас серьезные финансовые потери.