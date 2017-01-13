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Органы прокуратуры в разных регионах республики возбудили ряд уголовных дел за коррупционные преступления

13.01.2017 23:08 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Органами прокуратуры в различных регионах Беларуси в первой половине января 2017 года возбуждены уголовные дела о хищениях, превышении и злоупотреблении служебными полномочиями

По информации Генеральной прокуратуры, прокуратурой Могилевской области по материалам УБЭП УВД Могилевского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК (превышение служебных полномочий) в отношении бывшего директора УКП "Жилкомхоз" (Могилев), который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Тем самым предприятию причинен ущерб на сумму 57 тыс. рублей.

Прокуратурой Могилева по материалам ОБЭП Ленинского РОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) в отношении бывшего главного бухгалтера ООО "Алемир". Она подозревается в совершении хищения на сумму более 867 тыс. рублей.

Прокуратурой Дрибинского района по материалам УБЭП УВД Могилевского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК в отношении директора Дрибинского УКП "Жилкомхоз". Руководитель предприятия подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Ущерб превысил 12 тыс. рублей.

Прокуратурой Шарковщинского района по материалам ГУБОПиК МВД возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК в отношении директора КУПСХП "Городец", который подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости и причинении таким образом ущерба предприятию на сумму более 60 тыс. рублей.

Прокуратурой Россонского района по материалам УБЭП УВД Витебского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 УК в отношении директора УП "ЖКХ Россонского района". Ему инкриминируется организация закупки товарно-материальных ценностей по завышенной стоимости. Сумма причиненного ущерба составила 16 тыс. рублей.

Прокуратурой Молодечненского района по материалам УВД Минского облисполкома возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 426 УК в отношении директора филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго" и его сына – руководителя фермерского хозяйства. Директор подозревается в организации закупки товарно-материальных ценностей у фермерского хозяйства по завышенной стоимости. Ущерб, причиненный филиалу предприятия, составил более 5 тыс. рублей.

Прокурором Столинского района по материалам РОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 211 УК (присвоение имущества) в отношении бывшего маркетолога ОАО "Горынский КСМ". Он подозревается в присвоении продукции на общую сумму более 41 тыс. рублей.

Уголовные дела направлены прокурорами в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.


Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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