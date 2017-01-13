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Госпогранкомитет Беларуси предупредил грузоперевозчиков о возможном возникновении очередей в пункте пропуска "Котловка – Лаворишкес"

13.01.2017 22:58 — Новости Экономики | БелаПАН  
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Минск, 13 января. Государственный пограничный комитет Беларуси сообщает, что по информации литовской стороны 14-15 января в пункте пропуска "Лаворишкес" (сопредельный пункт пропуска в Республике Беларусь "Котловка") оформление автомобильных транспортных средств, следующих по грузовому направлению будет осуществляться в ручном режиме. В связи с этим, возможно формирование очередей.

Данная ситуация вызвана плановыми техническими работами в данном пункте пропуска.

"Просим учитывать эту информацию при планировании поездок через белорусско-литовскую границу", -- говорится в сообщении Госпогранкомитета.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Государственный пограничный комитет Беларуси сообщает, что по информации литовской стороны 14-15 января в пункте пропуска "Лаворишкес"...

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