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В январе—ноябре 2016 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси снизился почти на 12%
13.01.2017 20:53 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 13 января. В январе—ноябре 2016 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 46 млрд 25,1 млн долларов США, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2015 года, сообщил Национальный статистический комитет.
Экспорт составил 21 млрд 285,9 млн долларов (на 13,3% меньше), импорт — 24 млрд 739,2 млн долларов (на 10,5% меньше).
По итогам января—ноября 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 0,1%, импорт сократился на 3,2% при снижении средних цен экспорта на 13,4%, импорта — на 7,6%.
Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо внешней торговли товарами за январь—ноябрь 2016 года составило 3 млрд 453,3 млн долларов США. В январе—ноябре 2015 года сальдо также было отрицательным — 3 млрд 86 млн долларов. По уточненным данным, отрицательное сальдо в январе—октябре 2016 года составило 2 млрд 956,3 млн долларов. Таким образом, за ноябрь оно увеличилось на 497 млн долларов.
Эксперты связывают снижение внешнеторгового оборота с падением экономики России — основного внешнеторгового партнера Беларуси, неблагоприятными ценовыми условиями экспорта, сложностями с диверсификацией рынков сбыта.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 13 января. В январе—ноябре 2016 года внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 46 млрд 25,1 млн долларов США, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период...
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