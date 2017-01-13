МИНСК, 14 янв — Sputnik. Сбор на финансирование госрасходов за 2015 год, так называемый "налог на тунеядцев", при определенных обстоятельствах может быть уменьшен, сообщил в минувшую пятницу начальник главного управления налогообложения физлиц Министерства по налогам и сборам Беларуси Михаил Рассолько.



© Sputnik / Виктор Толочко МНС: налог на "тунеядцев" нужно уплатить до 20 февраля

Согласно декрету президента №3 "О предупреждении социального иждивенчества" неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные белорусы ежегодно должны уплачивать в госбюджет специальный сбор, размер которого составляет 20 базовых величин (в настоящее время — 460 рублей). Налоговые инспекции уже выслали тунеядцам более 240 тысяч уведомлений.

"Беларусь является страной, заключившей определенное количество международных договоров об устранении двойного налогообложения. В итоге, зачастую граждане Беларуси, работающие за границей, там же и уплачивают налоги, которые, в свою очередь, учитываются в нашей стране и принимается к зачету. Таким образом, суммы налогов, уплаченные белорусскими гражданами на территории других стран, будут приниматься во внимание при расчете размера сбора на финансирование госрасходов и его уменьшении", — цитирует БелТА слова Рассолько.

Специалист МНС также разъяснил порядок уплаты сбора индивидуальными предпринимателями и лицами, работающими по трудовым договорам. Единственным условием для предпринимателей, которых освободят от уплаты сбора, будет осуществление деятельности не менее 183 дней в году и независимо от размера уплаченных налогов.