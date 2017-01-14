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Лукашенко направился с официальным визитом в Египет

15.01.2017 09:31 — Новости Экономики | Tut.by  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января направился с официальным визитом в Арабскую Республику Египет. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

В Каире глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации.

На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.

Запланированы встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны.

Кроме того, президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Затем глава государства совершит официальный визит в Республику Судан. В Хартуме Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению.

Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества.

Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.

Планируются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.

Официальные визиты в Египет и Судан запланированы на 15-17 января.

 
 
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В Каире глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах.

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