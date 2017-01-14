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Лукашенко направился с официальным визитом в Египет
15.01.2017 09:31 — Новости Экономики | Tut.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко 15 января направился с официальным визитом в Арабскую Республику Египет. Об этом
В Каире глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах. Стороны рассмотрят актуальное состояние двусторонних отношений и перспективы их вывода на более высокий уровень. В центре внимания будут темы развития взаимовыгодных торгово-экономических связей, производственной кооперации.
На повестке дня также расширение белорусско-египетских контактов в гуманитарной сфере, включая науку, образование, здравоохранение, туризм. По итогам переговоров планируется подписание двусторонних документов.
Запланированы встречи Александра Лукашенко с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и другими официальными лицами этой страны.
Кроме того, президент Беларуси примет участие в открытии белорусско-египетского делового форума.
Затем глава государства совершит официальный визит в Республику Судан. В Хартуме Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Судана Омаром Хасаном Ахмедом аль-Баширом, на которых предполагается обсудить перспективы и основные направления развития белорусско-суданских отношений, определить конкретные шаги по их расширению.
Особое внимание будет уделено вопросам экономического сотрудничества.
Ожидается заключение ряда договоренностей о развитии взаимодействия в разных сферах.
Планируются также встречи главы белорусского государства с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.
В столице Судана во время визита Александра Лукашенко пройдет белорусско-суданский деловой форум.
Официальные визиты в Египет и Судан запланированы на 15-17 января.
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В Каире глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси, которые пройдут в узком и расширенном составах.
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