Недалеко проспект Дзержинского, ближайшая станция метро — «Малиновка». Со слов продавца, конкуренция в районе невысокая, наработана большая клиентская база. Получены все сертификаты и разрешения на работу. Арендная плата невысокая, есть парковка.

Швейное ателье в Минске за $18 тыс.

В шаговой доступности от станции метро «Институт культуры» продается просторное швейное ателье. Объект включает в себя магазин и производство. Находится комплекс в жилом доме, имеет два отдельных входа. Помещение оборудовано сигнализацией и видеонаблюдением. Площадь ателье — 140 квадратных метров, швейный цех оснащен новыми машинами.



