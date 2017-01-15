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ТОП-10 предложений готового бизнеса от $3 тыс.: сколько стоит студия танцев на шесте и кофейня «Во все тяжкие»
16.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
В шаговой доступности от станции метро «Площадь Якуба Коласа» продается атмосферное заведение. Интерьер молодежного кафе выдержан в стиле химлаборатории, а плакаты на стенах и форма официантов еще больше отсылают нас к сюжету американской криминальной драмы «Во все тяжкие». Что касается меню, то оно, к счастью или сожалению, куда более традиционное.
«Кофейная лаборатория» открылась в Минске примерно полгода назад, но уже выставлена на продажу. Площадь помещения порядка 45 квадратных метров. Располагается объект на первом этаже жилого дома по адресу Коласа, 8. Помещение в арендном пользовании, со слов продавца — ставка невысокая. Продается готовый бизнес за $ 21 тыс. в эквиваленте.
Собственный
Фотомагазин открыт по адресу Жиновича, 7, на первом этаже торгового центра «Виталюр». Вход в салон напротив касс, место оживленное, выгодное с точки зрения расположения. Продавец гарантирует окупаемость вложений в течение 4-5 месяцев. В объявлении отмечено, что чистая ежемесячная прибыль магазина варьируется от Br2 тыс. до Br2,5 тыс.
Готовый бизнес (фотомагазин) продается с оборудованием и правом аренды сроком на пять лет. Площадь помещения — 15 «квадратов». Высота потолков — 4 метра. Из «плюшек» — кондиционер, видеонаблюдение, отдельный вход, парковка, охрана, сигнализация.
Единственный в Минске
За $15 тыс. продается готовый бизнес в сегменте развлечений. Единственный в Минске игровой авиааттракцион полной реальности Fly-motion располагается в ТРЦ Arena Сity. Со слов продавца, аналогов аттракциона в Беларуси просто нет. Занимаемая площадь — 10 квадратных метров.
На протяжении последних лет одним из самых популярных направлений в танцах остается неоднозначный Pole Dance (танец на шесте) — сочетание спортивной гимнастики, акробатики и хореографии. Занятия пользуется спросом, и минчанки с охотой пробуют свои силы на пилоне. Собственный зал для занятий танцами обойдется в $15 тыс.
Так, на продажу выставлена студия танцев Pole Dance. Бизнес действующий, зал был открыт 1,5 года назад. Со слов продавца, аренда и коммунальные услуги покрываются выручкой от двух групп по 11 человек.
Дискаунтер недорогой одежды из Европы находится по адресу Фабричная, 24. Магазин открыт в жилом доме, имеет отдельный вход и парковку. SecondHandработает уже 5 лет, продается «под ключ». Арендная ставка невысокая. К слову, это одно из самых дешевых объявлений в нашей базе — за готовый бизнес продавец просит всего $3100.
На продажу выставлен небольшой продовольственный магазин, торговой площадью 26 «квадратов». Находится объект на Жилуновича, прямо в жилом доме. Первый этаж, отдельный вход, кондиционирование. Объект продается с холодильным и торговым оборудованием. Бизнес имеет юридический адрес. Аренда государственная. Цена вопроса —$20 тыс.
На Космонавтов продается новый салон красоты, площадью порядка 100 «квадратов». В наличии: солярий, массажный кабинет, парикмахерская, маникюрно-педикюрный салон, косметология, зал для фитнеса, инфракрасная сауна и административные помещения.
Недалеко проспект Дзержинского, ближайшая станция метро — «Малиновка». Со слов продавца, конкуренция в районе невысокая, наработана большая клиентская база. Получены все сертификаты и разрешения на работу. Арендная плата невысокая, есть парковка.
В шаговой доступности от станции метро «Институт культуры» продается просторное швейное ателье. Объект включает в себя магазин и производство. Находится комплекс в жилом доме, имеет два отдельных входа. Помещение оборудовано сигнализацией и видеонаблюдением. Площадь ателье — 140 квадратных метров, швейный цех оснащен новыми машинами.
Сегодня вести здоровый образ жизни модно. Соцсети то и дело пестрят селфи «фитоняшек» и мощных парней, «качающих железо». Популяризируется бег, спортпитание и отказ от вредных привычек. Нет сомнений, что со временем ЗОЖ будет только набирать обороты. Отсюда предложение — готовый фитнес-центр за $25 тыс.
Площадь объекта — 140 квадратных метров. Располагается фитнес-центр на первом этаже жилого дома 2004 года строительства, имеет отдельный вход. Комплекс включает в себя спортивный зал и салон красоты. Доходность продавец гарантирует.
По цене недорогого автомобиля продается небольшой магазин продовольственных товаров на Орловской. Объект оборудован и укомплектован, после ремонта. Площадь магазина — 80 «квадратов», торговый зал — 51 квадратный метр. Со слов продавца, конкуренция в районе отсутствует, место оживленное.
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ТОП-10 предложений готового бизнеса от $3 тыс.: сколько стоит студия танцев на шесте и кофейня «Во все тяжкие»
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