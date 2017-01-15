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Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси

16.01.2017 08:40 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Министр образования Игорь Карпенко выступил за то, чтобы студенты-бюджетники после окончания учебы в вузах оставались в Беларуси.

Глава Минобразования: студенты-бюджетники должны работать в Беларуси
© Sputnik/ Виктор Толочко
Карпенко: встряски и глобальные изменения образованию не нужны

Беларусь с мая 2015-го года включена в Болонский процесс — мировую систему высшего образования. Для полного соответствия требованиям республика продолжает корректировать систему высшего образования.

"Что касается Болонского процесса — есть определенные опасения, но вместе с тем мы должны понимать: он открывает дополнительные возможности торгово-экономического сотрудничества, наращивания экспорта услуг. Когда мы говорим сегодня, что Болонский процесс — единое образовательное пространство, но это не только это", — пояснил Карпенко свое отношение к Болонскому процессу в эфире телеканала "Беларусь 1".

Министр подчеркнул, что республике необходимо "четко понимать свои интересы".

"Кадры, подготовленные за счет бюджета, должны приносить пользу именно экономике Беларуси", — убежден Карпенко.

Бывший министр образования Михаил Журавков также в свое время заявлял, что "если поступил в БГУ, закончить Гарвард не удастся". Необходимость сохранения кадров в Беларуси подчеркивалась неоднократно на самом высоком уровне.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению министра образования, подготовленные за счет казны кадры должны потом приносить пользу экономике Беларуси.

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