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Ставка на Азию. Экономический блок правительства во главе с Матюшевским отправился в Гонконг
16.01.2017 09:36 — Новости Экономики | Tut.by
Визит правительственной делегации Беларуси во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским в Гонконг состоится 16-18 января. Как
В составе белорусской делегации посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, первый заместитель министра экономики Александр Заборовский, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.
В ходе визита запланированы встречи с руководством Специального административного района, деловыми и финансовыми кругами Гонконга, посещение Гонконгской фондовой биржи и проведение инвестиционного форума Belarus calling Hong Kong.
Для обсуждения вопросов двустороннего инвестиционного, торгового-экономического сотрудничества, развития взаимодействия в сфере финансов и туризма 16 января запланирована встреча Матюшевского с главой Администрации САР Гонконг Лян Чжэньином.
Вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий Матюшевский планирует обсудить со старшим вице-президентом корпорации Huawei Джими Паном. Первый вице-премьер также встретится с председателем правления CITIC Construction Co., Ltd. Чень Сяоцзя и директором банка CITIC Bank Сунь Дэшуном для обсуждения вопросов функционирования совместного инвестиционного фонда, сотрудничества в банковской сфере, совместной реализации инвестиционных проектов, а также перспектив вхождения дочерней компаний CITIC Group в индустриальный парк «Великий камень».
17 января 2017 года состоится инвестиционный форум в Гонконге Belarus calling Hong Kong, посвященный сотрудничеству в сфере инвестиций, финансов и туризма. На форуме белорусские участники презентуют доклады по вопросам экономического, финансового развития, состоянию банковской системы, инвестиционных возможностей и туристического потенциала Беларуси.
Одновременно в рамках форума пройдет ряд встреч представителей банков, инвестиционных фондов, финансовых компаний и деловых кругов Беларуси и Гонконга.
На форуме подтвердили участие ICBC, China Development Bank (HK), Export-Import Bank of China (HK), CICC, CITIC Capital, CITIC Bank, CTS, Hongkong stock exchange, Shenzhen stock exchange и ряд других правительственных, финансово-инвестиционных и туристических организаций. Всего более 50 организаций континентального Китая и Гонконга.
С белорусской стороны в форуме примут участие: Белагропромбанк, Банк развития, инвестиционный фонд «Зубр Капитал».
В рамках визита состоится серия специализированных встреч Банка развития с инвесторами и банками под эгидой Банка Китая и ICBC (non-deal road show), направленных на изучение интереса региональных инвесторов к размещению белорусскими финансовыми институтами долговых инструментов на фондовом рынке Гонкога.
Также 17 января 217 года белорусская правительственная делегация посетит Гонконгскую фондовую биржу.
Важной составляющей данного визита является развитие сотрудничества в области туризма. Для активизации сотрудничества в сфере туризма 17 января пройдут переговоры Матюшевского с руководителем China Travel Service (HK) Group Corporation.
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В рамках визита состоится серия специализированных встреч Банка развития с инвесторами и банками под эгидой Банка Китая и ICBC (non-deal road show), направленных на изучение...
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