Визит правительственной делегации Беларуси во главе с первым вице-премьером Василием Матюшевским в Гонконг состоится 16-18 января. Как сообщает посольство Беларуси в Китае, визит на столь высоком уровне является первым за всю историю отношений с Гонконгом.



Фото: businessinsider.com

Специальный административный район Гонконг – это крупнейший финансовый и туристический центр Азии. ВВП Гонконга в 2015 г. – 307 млрд долларов. Население – 7,3 млн. человек. Доля услуг (в основном финансы, а также туризм) составляет около 90% ВВП. Гонконг – крупнейший получатель прямых иностранных инвестиций в Азии (в 2015 году 175 млрд долларов, второе место в мире после США), а также третий по величине инвестор в Азии (55 млрд долларов в 2015 году после Японии и материкового Китая).

В составе белорусской делегации посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый, министр по налогам и сборам Сергей Наливайко, первый заместитель министра экономики Александр Заборовский, первый заместитель министра финансов Максим Ермолович, зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной.

В ходе визита запланированы встречи с руководством Специального административного района, деловыми и финансовыми кругами Гонконга, посещение Гонконгской фондовой биржи и проведение инвестиционного форума Belarus calling Hong Kong.

Для обсуждения вопросов двустороннего инвестиционного, торгового-экономического сотрудничества, развития взаимодействия в сфере финансов и туризма 16 января запланирована встреча Матюшевского с главой Администрации САР Гонконг Лян Чжэньином.

Вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий Матюшевский планирует обсудить со старшим вице-президентом корпорации Huawei Джими Паном. Первый вице-премьер также встретится с председателем правления CITIC Construction Co., Ltd. Чень Сяоцзя и директором банка CITIC Bank Сунь Дэшуном для обсуждения вопросов функционирования совместного инвестиционного фонда, сотрудничества в банковской сфере, совместной реализации инвестиционных проектов, а также перспектив вхождения дочерней компаний CITIC Group в индустриальный парк «Великий камень».

CITIC Construction была создана в ноябре 2002 г. В сферу деятельности компании входит предоставление комплексных услуг по международному инжинирингу. Компания регулярно входит в рейтинг 225 крупнейших мировых подрядных организаций (52 место в 2015 году), при этом занимая одно из первых мест среди китайских компаний (9 место в 2015 году). China CITIC Bank — седьмой по величине коммерческий банк Китая, образован в 1987 году (изначально назывался CITIC Industrial Bank). В 2007 году банк выпустил свои акции на Гонконгской и Шанхайской фондовых биржах.

17 января 2017 года состоится инвестиционный форум в Гонконге Belarus calling Hong Kong, посвященный сотрудничеству в сфере инвестиций, финансов и туризма. На форуме белорусские участники презентуют доклады по вопросам экономического, финансового развития, состоянию банковской системы, инвестиционных возможностей и туристического потенциала Беларуси.

Одновременно в рамках форума пройдет ряд встреч представителей банков, инвестиционных фондов, финансовых компаний и деловых кругов Беларуси и Гонконга.

На форуме подтвердили участие ICBC, China Development Bank (HK), Export-Import Bank of China (HK), CICC, CITIC Capital, CITIC Bank, CTS, Hongkong stock exchange, Shenzhen stock exchange и ряд других правительственных, финансово-инвестиционных и туристических организаций. Всего более 50 организаций континентального Китая и Гонконга.

С белорусской стороны в форуме примут участие: Белагропромбанк, Банк развития, инвестиционный фонд «Зубр Капитал».

В рамках визита состоится серия специализированных встреч Банка развития с инвесторами и банками под эгидой Банка Китая и ICBC (non-deal road show), направленных на изучение интереса региональных инвесторов к размещению белорусскими финансовыми институтами долговых инструментов на фондовом рынке Гонкога.

Также 17 января 217 года белорусская правительственная делегация посетит Гонконгскую фондовую биржу.

Гонконгская фондовая биржа является одной из крупнейших фондовых бирж мира. Имеет капитализацию 2,96 трлн долларов (по состоянию на начало 2014 года). По данному показателю биржа стоит на 6 месте по показателю капитализации обращающихся на бирже компаний. Основной индекс: Hang Seng Index, являющийся средневзвешенной величиной стоимости крупнейших по капитализации акций 34 акционерных компаний Гонконга, которые составляют 65 % от общей капитализации фондовой биржи Гонконга.

Важной составляющей данного визита является развитие сотрудничества в области туризма. Для активизации сотрудничества в сфере туризма 17 января пройдут переговоры Матюшевского с руководителем China Travel Service (HK) Group Corporation.

Корпорация CTS основана в апреле 1928 году. В настоящее время является крупнейшей туристической корпорацией в Китае. Корпорация является государственным предприятием,подчиняется Государственному комитету по контролю и управлению имуществом при Государственном совете Китайской Народной Республики. Туризм является основным видом деятельности корпорации. HKCTS Group имеет 8 региональных компаний, более 150 филиалов и 500 отделений в крупных городах Китая (из них 43 филиала и отделения в Гонконге и Макао, а также 21 зарубежный филиал в 16 странах мира).