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Валютные вклады населения за 2016 год сократились на 700 млн долларов
16.01.2017 10:15 — Новости Экономики | БелаПАН
Как свидетельствуют данные банковской статистики, по состоянию на 1 января 2017 года срочные валютные вклады населения составили 6 млрд 998,9 млн долларов. За год они сократились почти на 700 млн долларов (на начало 2016 года депозиты физлиц в иностранной валюте составляли около 7,7 млрд долларов). Срочные рублевые вклады населения в 2016 году увеличились (с учетом начисленных процентов) на 12% и достигли 2,95 млрд рублей. При этом следует отметить, что средняя ставка по рублевым депозитам физических лиц в прошлом году составила 18,3% (со сроком размещения средств до года) и 21,4% (при условии размещения средств более года). Таким образом, без учета начисленных процентов в прошлом году произошло снижение и рублевых депозитов физлиц. Уменьшение вкладов населения экономисты объясняют, главным образом, тем, что реальные доходы граждан в прошлом году продолжали сокращаться. "Тенденция снижения сбережений, видимо, сохранится. Реальные доходы населения в прошлом году вновь уменьшились и, чтобы поддержать потребление на прежнем уровне (а желание такое у населения прослеживается), в ход идут сбережения", — отметил в беседе с корреспондентом БелаПАН научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Дмитрий Крук. В ближайшее время роста доходов населения не предвидится, полагает академический директор BEROC Екатерина Борнукова. Реакция населения на эту ситуацию может быть двоякой, считает она. С одной стороны, домашние хозяйства пытаются за счет сбережений поддерживать уровень потребления на докризисном уровне. "Однако когда население окончательно осознает, что на рост зарплат рассчитывать в ближайшие годы не стоит, возможно, домашние хозяйства пересмотрят свое поведение и снизят потребление, что стабилизирует уровень сбережений", — предположила Борнукова. По ее словам, статистика валютного рынка свидетельствует о том, что объем иностранной валюты, которую население на чистой основе продает в банках, в последние месяцы стал снижаться. "Вероятно, граждане постараются сбалансировать свои доходы и расходы, и поэтому уже в 2017 году объемы чистой продажи валюты со стороны населения могут быть ниже, чем в 2016 году", — прогнозирует аналитик. Как сообщалось ранее, население на наличном рынке в 2016 году продало иностранной валюты на 2,4 млрд долларов больше, чем купило. Национальный банк ранее объяснял избыточное предложение валюты со стороны населения тем, что население за счет продажи валютных сбережений пытается поддерживать потребление на докризисном уровне.
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Как свидетельствуют данные банковской статистики, по состоянию на 1 января 2017 года срочные валютные вклады населения составили 6 млрд 998,9 млн долларов. За год они...
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