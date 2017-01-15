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Белоруснефть увеличит добычу газа со своих российских активов

16.01.2017 11:28 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Нефтяная компания "Янгпур", владельцем которой в 2013 году стало белорусское нефтегазодобывающее объединение "Белоруснефть", готовится запустить в промышленную эксплуатацию скважину открытого в 2016 году Метельного месторождения газа и газоконденсата.

Скважину № 828 Метельная глубиной 3 730 м пробурили год назад. В результате освоения в одном из горизонтов получен мощный приток природного газа объемом 276,5 тысячи кубометров, конденсата — 24,9 кубометра. Для оценки промышленного потенциала этой площади продолжается изучение других перспективных участков.

Белоруснефть увеличит добычу газа со своих российских активов
© Sputnik / Виктор Толочко
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"В ОАО "Нефтяная компания "Янгпур" идет подготовка к вводу в промышленную эксплуатацию скважины № 828 Метельного месторождения. В связи с этим планируется подключить газопровод месторождения к газосборной системе ООО "Газпром добыча Ноябрьск" и, таким образом, начать реализацию газа с крупной залежи, открытой в прошлом году", — сообщили Sputnik в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Там добавили, что в пробную эксплуатацию скважину планируется запустить до конца марта 2017 года.

Руководство "Янгпура" и "Газпром добыча Ноябрьск" согласовали временную схему транспортировки, учета и реализации продукции, проектная документация проходит экспертизу, отметили в объединении.

"Белоруснефть" купила российскую НК "Янгпур" в 2013 году. Сейчас российские активы объединения представлены шестью месторождениями, на пяти из них ведется добыча.

Общий объем извлекаемых запасов предприятия составляет свыше 40 миллионов тонн, годовая добыча нефти и газового конденсата оценивается примерно в 150 тысяч тонн нефти и 7- миллионов кубометров природного газа.

Сейчас планы работы в РФ "Белоруснефть" связывает с перспективами новых приобретений.

 
Теги: Минск
 
 
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Расположенная в РФ компания "Янгпур" готовится к запуску в промышленную эксплуатацию скважины открытой в 2016 году новой залежи газа и газоконденсата.

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