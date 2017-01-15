За прошлый год игорный рынок Беларуси не досчитался семи компаний -лицензиатов. В числе разочаровавшихся доходами оказался и один из самых крупных игроков — эстонский холдинг Olympic Entertainment Group (OEG).

Согласно опубликованной оперативной информации , выручка OEG на белорусском рынке составила всего 200 тысяч евро, сократившись на 76,8%.

Это — худший результат среди стран, где присутствует бизнес эстонского миллионера Армина Кару. Этот факт заставил OEG ликвидировать в прошлом году свой бизнес на территории Беларуси.

«OEG уходит с белорусского рынка азартных игр из-за неэффективных операций, вызванных макроэкономической ситуацией и слабыми перспективами для повышения рентабельности в Беларуси», — сообщило руководство на сайте компании о свертывании операций в Беларуси.

На белорусском рынке холдинг OEG присутствовал с 2006 года и владел почти десятком казино и залов игровых автоматов.

Общая выручка OEG в 2016 году составила 174,5 млн евро, увеличившись за год на 12,6%. Лучшими по объемам стали рынки Латвии (60,6 млн евро, прирост на 17,7%) и Эстонии (39,2 млн евро, прирост на 16,5%). По динамике (прирост на 3752%) лидировал мальтийский рынок. Падение объемов доходов, кроме Беларуси, было зафиксировано также в Польше — на 43,8% (13,3 млн евро). OEG работает также в Литве, Словакии и Италии.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам Беларуси, на 1 января 2017 года 108 компаниям были выданы специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса. На 1 января 2016 года компаний-лицензиатов было 115. За прошлый год на белорусский рынок пришло пять новых компаний «АльМах», «Новамарс», «Квинтич», «Ставка-Бет» и «БетВин».