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Оператор life:) открывает доступ к 4G для всех своих абонентов
16.01.2017 12:05 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 16 января. 26 января оператор мобильной связи life:) откроет доступ к 4G-сети для всех своих абонентов как актуальных, так и архивных тарифных планов. Как сообщила пресс-служба оператора, больше не нужно подключать дополнительные услуги для того, чтобы воспользоваться сетью 4G: можно просто использовать весь свой интернет-трафик в любой доступной сети.
Оператор life:) начал предоставлять услуги связи 4G с августа 2016 года. За прошедшее время обычные SIM-карты на LTE-SIM заменили уже более 20 тысяч абонентов life:). Ежедневно количество абонентов, которые пользуются 4G в life:), достигает 18 тысяч, а ежемесячный объем потребляемого интернет-трафика с момента запуска 4G вырос более чем на треть.
"В ближайшее время расширение сети 4G в life:) будет осуществлено не только в Минске, но и в его пригороде. Чтобы сделать услуги еще удобнее, а использование 4G доступней, с 16 января в Минске мы запускаем новый сервис — бесплатную доставку 4G SIM-карт", — прокомментировала нововведения генеральный директор ЗАО "БеСТ" (life:)) Дина Цыбульская.
Новая услуга доступна для существующих абонентов оператора, которые проживают в Минске. В будущем возможно расширение географии сервиса. Заказать замену 4G SIM-карты с доставкой можно, оставив заявку на сайте оператора. Все абоненты, которые воспользуются услугой, получат бонус — 2 ГБ 4G-трафика.
Поменять старую SIM-карту без поддержки 4G на новую LTE-SIM можно также в любом салоне оператора по всей республике.
Закрытое акционерное общество "Белорусская сеть телекоммуникаций" (мобильный оператор life:)) было зарегистрировано 5 ноября 2004 года. 29 июля 2008 года вошло в международную группу компаний Turkcell. Учредителями компании "БеСТ" выступают Turkcell Group (80%) и Министерство связи и информатизации Беларуси (20%). Количество активных абонентов life:) выросло за 2015 год на 10,4% и достигло 1 млн 138 тыс. Во втором квартале 2016 года количество активных абонентов оператора выросло более чем на 7%.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 16 января. 26 января оператор мобильной связи life:) откроет доступ к 4G-сети для всех своих абонентов как актуальных, так и архивных тарифных планов. Как сообщила...
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