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Беларусь и Гонконг договорились об отмене виз
16.01.2017 12:23 — Новости Экономики | Tut.by
Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским в понедельник на встрече с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином достигли договоренности о взаимной отмене виз.
Как
Сегодня для белорусов виза в Гонконг стоит 30 долларов.
По мнению специалистов, отмена виз между Беларусь и Гонконгом позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.
В понедельник также подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество между Беларусью и Гонконгом.
В соотвествии с соглашением ставка по девидентам и процентам составит 5%, ставка роялти — от 3 до 5%, по остальным операциям ставки не оговариваются.
Специалисты полагают, что подписание соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество создаст благоприятные условия для сотрудничества в финансовой сфере между сторонами.
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По мнению специалистов, отмена виз между Беларусь и Гонконгом позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.
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