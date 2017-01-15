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Беларусь и Гонконг договорились об отмене виз

16.01.2017 12:23 — Новости Экономики | Tut.by  
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Белорусская делегация во главе с первым вице-премьером Беларуси Василием Матюшевским в понедельник на встрече с главой Администрации Специального автономного района Гонконг Лян Чжэньином достигли договоренности о взаимной отмене виз.


Фото: Посльство Беларуси в Китае

Как сообщает посольство Беларуси в Китае, договоренность вступит в силу после завершения внутрегосударственных процедур в Беларуси и в Китае.

Сегодня для белорусов виза в Гонконг стоит 30 долларов.

По мнению специалистов, отмена виз между Беларусь и Гонконгом  позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.

В понедельник также подписано соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество между Беларусью и Гонконгом.

В соотвествии с соглашением ставка по девидентам и процентам составит 5%, ставка роялти — от 3 до 5%, по остальным операциям ставки не оговариваются.

Специалисты полагают, что подписание соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество создаст благоприятные условия для сотрудничества в финансовой сфере между сторонами.

Ставка на Азию. Экономический блок правительства во главе с Матюшевским отправился в Гонконг
 

 
 
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По мнению специалистов, отмена виз между Беларусь и Гонконгом позволит существенно активизировать контакты двух стран на уровне бизнеса и туризма.

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