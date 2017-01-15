﻿ РБ не будет брать кредит КНР на строительство содового завода в Мозыре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

РБ не будет брать кредит КНР на строительство содового завода в Мозыре

16.01.2017 12:42 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 янв — Sputnik. Беларусь расторгнет кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении покупательского кредита на строительство завода по производству кальцинированной соды в Мозырском районе Гомельской области.

Проект соглашения сторон о расторжении кредитного договора одобрен постановлением Совета министров №19 от 12 января 2017 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, правительство уполномочило Минфин на проведение переговоров по данному соглашению и разрешило подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В 2013 году правительство Беларуси приняло решение построить содовый завод в Мозырском районе. Стоимость проекта оценивалась в 300 миллионов долларов, мощность предприятия должна была составить 300 тысяч тонн в год.

Изначально предполагалось, что проект будут реализовывать ОАО "Гомельстекло" и ОАО "Гродностекло" в партнерстве с холдингом АТЕС. Предприятие планировали построить при участии китайской компании CNEC, которая должна была обеспечить завод технологиями и оборудованием, а также принять участие в финансировании проекта. Ввести предприятие в эксплуатацию планировалось в 2014 году, а в 2015 году — вывести его на полную мощность.

Между тем, в 2016 году в Беларуси был задержан владелец холдинга АТЕС бизнесмен Александр Муравьев, которому также принадлежат такие белорусские предприятия, как ОАО "Мотовело" и стеклозавод "Елизово". Его обвинили в мошенничестве с использованием служебных полномочий и в уклонении от уплаты налогов.

Беларусь давно работает с китайскими инвестициями, предоставляемыми, в том числе, в виде кредитов китайских банков.

Это первый случай возврата китайской стороне ранее привлеченного кредита.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство одобрило проект соответствующего соглашения и разрешило Минфину провести переговоры и подписать документ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Доллар США подорожал на первых торгах недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика