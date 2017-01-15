МИНСК, 16 янв — Sputnik. Беларусь расторгнет кредитное соглашение с Экспортно-импортным банком Китая о привлечении покупательского кредита на строительство завода по производству кальцинированной соды в Мозырском районе Гомельской области.

Проект соглашения сторон о расторжении кредитного договора одобрен постановлением Совета министров №19 от 12 января 2017 года. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Как отмечается в документе, правительство уполномочило Минфин на проведение переговоров по данному соглашению и разрешило подписать соглашение при достижении договоренности в пределах одобренного проекта.

В 2013 году правительство Беларуси приняло решение построить содовый завод в Мозырском районе. Стоимость проекта оценивалась в 300 миллионов долларов, мощность предприятия должна была составить 300 тысяч тонн в год.

Изначально предполагалось, что проект будут реализовывать ОАО "Гомельстекло" и ОАО "Гродностекло" в партнерстве с холдингом АТЕС. Предприятие планировали построить при участии китайской компании CNEC, которая должна была обеспечить завод технологиями и оборудованием, а также принять участие в финансировании проекта. Ввести предприятие в эксплуатацию планировалось в 2014 году, а в 2015 году — вывести его на полную мощность.

Между тем, в 2016 году в Беларуси был задержан владелец холдинга АТЕС бизнесмен Александр Муравьев, которому также принадлежат такие белорусские предприятия, как ОАО "Мотовело" и стеклозавод "Елизово". Его обвинили в мошенничестве с использованием служебных полномочий и в уклонении от уплаты налогов.

Беларусь давно работает с китайскими инвестициями, предоставляемыми, в том числе, в виде кредитов китайских банков.

Это первый случай возврата китайской стороне ранее привлеченного кредита.