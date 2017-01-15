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Доллар США подорожал на первых торгах недели
16.01.2017 12:36 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 16 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 января 2016 года белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю.
По итогам торгов курс евро снизился на 0,0041 рубля (0,2%) до 2,0699 рубля.
Курс доллара вырос на 0,0039 рубля (0,2%) и составил 1,9548 рубля.
Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0069 рубля (0,21%) и составил 3,2784 белорусского рубля за 100 российских.
В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доля доллара США — 30% и евро — 20%.
Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цена на нефть марки Brent держится в районе 55 долларов за баррель.
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ, по которому устанавливается официальный курс Центробанка, на 11.30 понедельника вырос на 23,67 копейки, составив 59,6067 рубля.
Алексей Орешко, БелаПАН.
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Минск, 16 января. На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 16 января 2016 года белорусский рубль снизился к доллару США, укрепился к евро и российскому рублю. По...
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