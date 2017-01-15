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ЕЭК: проверить новый ТК на соответствие нацинтересам - право Беларуси

16.01.2017 13:43 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии не склонны драматизировать факт неподписания Беларусью проекта нового Таможенного кодекса ЕАЭС.

ЕЭК: проверить новый ТК на соответствие нацинтересам - право Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск не видит поводов для спекуляций о ТК ЕАЭС

Глава белорусского государства в конце минувшего года потребовал от правительства обеспечить соблюдение национальных интересов республики при принятии Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

"Это право любого государства — еще раз проанализировать документ, убедиться, что он отвечает интересам страны. Мы уверены в позитивной оценке, тем более, что белорусская сторона столь упорно работала над проектом Таможенного кодекса", — заявила член коллегии ЕЭК  - министр по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая в понедельник на пресс-конференции, трансляцию которой осуществлял МПЦ Sputnik. 

Она отметила, что ЕАЭС знает о том, что белорусский президент подписал указ о проведении переговоров по проекту Таможенного кодекса и его последующем подписании. 

Валовая также заметила, что новый ТК ЕАЭС гораздо эффективнее старого, в нем больше внимания уделяется электронным таможенным процедурам. Она не согласилась с тем, что новый ТК в какой-либо степени ущемляет интересы Беларуси.

"Я не слышала официальных заявлений, что новый Таможенный кодекс ущемляет интересы Беларуси, скорее всего, это мнение экспертов", — сказала она. 

Министр ЕЭК выразила надежду, что кодекс в ближайшее время будет подписан всеми государствами и вступит в силу с 1 июля 2017 года.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, Беларусь не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Что стало поводом для публикаций в СМИ различных экспертных мнений о том, что президент Беларуси умышленно затягивает процедуру принятия этого документа, чтобы добиться для страны определенных экономических выгод.

Между тем, Александр Лукашенко одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС своим указом  31 декабря. Проект взят в качестве основы для переговоров, который будет проводить Государственный таможенный комитет Беларуси. Своим указом Лукашенко разрешил ГТК при необходимости вносить в кодекс изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера. Президент также поручил подписать договор в случае достижения договоренности в пределах проекта.

 
Теги: Минск
 
 
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В Евразийской экономической комиссии надеются, что новый Таможенный кодекс будет подписан всеми странами и вступит в силу с 1 июля 2017 года.

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