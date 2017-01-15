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Латвия не поддерживает идею Литвы блокировать поставки электроэнергии с БелАЭС

16.01.2017 13:57 — Новости Экономики | Tut.by  
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Рига выступает за диалог с Минском по проблематике БелАЭС, и не планирует, как Литва, принимать специального закона, чтобы заблокировать поставки электроэнергии со станции. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью агентству BNS.


Эдгарс Ринкевичс. Фотография: Wikimedia Commons

По словам министра, при этом в Латвии разделают литовскую озабоченность по поводу стандартов безопасности и охраны природы в связи со строительство АЭС под Островцом. Этот вопрос Ринкевичс поднимал в разговоре с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

— Мы настаиваем на том, что нужно как можно больше говорить с Беларусью. Мы не заходим так далеко, чтобы рассматриваться какие-то законы, но мы считаем, что стандарты безопасности и охраны окружающей среды должны быть на самом высоком уровне.

По словам Ринкевичса, белорусская сторона заверила, что для нее также очень важны эти вопросы.

Латвийский министр отметил, что БелАЭС стала горячей проблемой внутренней политики Литвы, и поэтому он не хочет вмешиваться в эти дискуссии.

В Литве сейчас идет разработка законопроекта о запрете покупки «грязной» электроэнергии с АЭС у литовских границ (в Островце и Калининградской области), если на них по оценке Вильнюса нарушаются стандарты безопасности и экологии.

 
 
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Рига выступает за диалог с Минском по проблематике БелАЭС, и не планирует, как Литва, принимать специального закона, чтобы заблокировать поставки электроэнергии...

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