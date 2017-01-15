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Валовая о единой валюте в ЕАЭС: это даже не утопия, а антиутопия

16.01.2017 13:59 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия не обсуждает введение единой валюты в ЕАЭС, этот вопрос даже не стоит на повестке дня, заявила член ЕЭК — министр по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая на брифинге, трансляцию которого осуществлял МПЦ Sputnik.

Валовая о единой валюте в ЕАЭС: это даже не утопия, а антиутопия
© Sputnik / Виктор Толочко
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"У нас нет задачи введения единой валюты <…> это даже не утопия, а антиутопия. Это вопрос не обсуждается и даже не стоит на повестке дня, поскольку нет ни предпосылок для этого, ни потребностей в единой валюте", — сказала Валовая. 

Она заметила, что ЕЭК внимательно изучала опыт Евросоюза по введению единой валюты и убедилась, что подходы властей TC к этому вопросу были несколько упрощенными, "многие вещи, которые должны были быть сделаны до введения единой валюты, пришлось делать позже".

В частности, должны были быть созданы единая фискальная и финансовая системы. Поэтому, уточнила Валовая, в ЕАЭС вначале следует создать единый финансовый рынок — это будет сделано до 2025 года. Кроме того, следует обеспечить валютно-финансовую стабильность, уйти от резких колебаний курсов национальных валют и минимизировать инфляцию.

Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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В странах ЕАЭС нет ни предпосылок, ни потребности в единой валюте, сперва нужно создать единый финансовый рынок.

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