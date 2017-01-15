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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 9-16 января 2017 года
16.01.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Вторичный рынок жилья белорусской столицы постепенно приходит в себя после новогодних и рождественских праздников. Приток объектов вновь начал превышать их отток и, судя по общей динамике цен, новые объекты в целом дешевле тех, которые давно находятся в продаже.
Начиная с октября недельные изменения цен на первичном и вторичном рынках не превышали +/- 0,3%. Первыми покинули этот “диапазон стабильности” новостройки. Средняя цена квартир в новостройках за прошедшую неделю снизилась на 0,4% и составила 1158 $/м2.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Период праздников, во время которого количество активных объявлений о продаже квартиры сократилось на 3,6%, подошел к концу. Предложение квартир вновь начало расти - по итогам минувшей неделе оно выросло на 1%. Приток объектов наблюдался в сегментах 1- и 2-комнатных квартир, которых стало больше на 1,8% и 2,4%, соответственно.
Что касается квартир с тремя и четырьмя комнатами, то здесь предложение всё ещё сокращается. 3-комнатных за последние 7 дней стало меньше на 0,2%, предложение 4-комнатных квартир сократилось на 2,8%.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 16 января следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
По итогам недели снижение цен было отмечено у 1-комнатных и 2-комнатных квартир. В первом случае коррекция составила 0,2%, во втором – 0,6%. Квартиры с большим числом комнат показали рост цен. 3-комнатные подорожали в среднем на 0,1%, 4-комнатные – на 0,5%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 16 января выглядит следующим образом:
У большинства столичных районов была отмечена отрицательная динамика цен. В Октябрьском и Ленинском снижение составило 0,8-0,9%, в других районах цены снизились на 0,2-0,4%. В Заводском, Фрунзенском и Партизанском зафиксирован небольшой рост цен в диапазоне от 0,1% до 0,2%.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 714 $/м2 (-0,7%), Витебск – 572 $/м2 (-0,4%), Гомель – 592 $/м2 (-0,7%), Гродно – 715 $/м2 (-0,3%), Могилев – 589 $/м2 (-0,8%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю выросла на 1,6% и составляет 2 808 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю снизилась на 0,1% и составляет 1472 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 1,7% и составляет 766 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
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За неделю, с 9 по 16 января 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города...
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