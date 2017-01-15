Вторичный рынок жилья белорусской столицы постепенно приходит в себя после новогодних и рождественских праздников. Приток объектов вновь начал превышать их отток и, судя по общей динамике цен, новые объекты в целом дешевле тех, которые давно находятся в продаже.

Индекс цен на квартиры в Минске снизился за последние 7 дней на 0,2% и составил 1191 $/м2.



