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ЕЭК рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО

16.01.2017 14:22 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 янв — Sputnik. В Евразийской экономической комиссии поддерживают усилия Беларуси по активизации переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию и рассчитывают на их скорое и позитивное завершение.

Беларусь в январе 2017 года проведет полномасштабные переговоры по присоединению к ВТО. Республика начала процесс вступления в ВТО в 1993 году. В 2015-м он активизировался, а в 2016 году, после снятия с республики санкций ЕС, многие страны заявили о том, что ждут Беларусь в ВТО и выступили с инициативой возобновления переговоров.

"Мы надеемся, что Беларусь как можно быстрее вступит в ВТО. Мы знаем об активизации переговоров и рассчитываем, что она (республика — Sputnik) в ближайшее время завершит этот процесс", — заявила член коллегии ЕЭК — министр по интеграции и макроэкономике Татьяна Валовая в понедельник на брифинге, трансляцию которого вел МПЦ Sputnik.

Валовая заметила, что у ЕАЭС уже есть опыт работы со странами, которые являются членами ВТО. Так, Россия вступила в ВТО, уже, будучи членом ЕАЭС, членами ВТО являются Армения, Кыргызстан и Казахстан — правда, последний выдвинул ряд оговорок, которые были учтены Союзом.

"У нас есть понимание, как эти подходы (членство страны в ВТО и режим оговорок — Sputnik) будут работать, и для Беларуси такие подходы тоже будут найдены", — сказала министр.

Валовая подчеркнула, что курс государств ЕАЭС на членство в ВТО — "хороший, позитивный тренд".

 
Теги: Минск
 
 
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Для республики ЕАЭС найдет подходы, которые учтут ее обязательства в рамках этой организации. Курс стран Союза на членство в ВТО – позитивный тренд.

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