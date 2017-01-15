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ЕЭК: Беларусь имеет право обратиться в суд по вопросу поставок продовольствия в Россию
16.01.2017 14:33 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь имеет право обратиться в суд по вопросу поставок продовольствия в Россию. Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая, передает
Татьяна Валовая констатировала, что в ЕАЭС создана единая система регулирования санитарной и фитосанитарной сфер. В то же время контроль за соблюдением общих правил возложен на национальные службы. Она подчеркнула, что если белорусская сторона не согласна с выводами российских органов фитосанитарного контроля, у нее есть различные форматы опротестовать их, в том числе обратиться в суд.
«Это совершенно нормальная практика», — сказала министр ЕЭК.
Ранее бывший премьер-министр Беларуси, а ныне член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский
«В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Республика Беларусь вправе обратиться в Суд Евразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса», — заявил он.
Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко
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"Это совершенно нормальная практика", - сказала министр ЕЭК.
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