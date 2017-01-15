В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Система диспетчеризации поладит с оборудованием любого производителя Осенью 2016 года компания Данфосс представила программный диспетчерский комплекс Comfort Contour Pro. В отличие от стандартной версии Comfort Contour, предназначенной для...

Осенью 2016 года компания Данфосс представила программный диспетчерский комплекс Comfort Contour Pro. В отличие от стандартной версии Comfort Contour, предназначенной для диспетчеризации тепловых пунктов, новинка имеет расширенный функционал и дополнительные интеллектуальные функции. Автоматизированнная информационно-измерительная система поддерживает широкий спектр устройств от сторонних производителей и позволяет объединить в единую систему установленное в здании оборудование. Это не только управляющие контроллеры и тепловычислители, но также газосчетчики, электросчетчики и другие устройства. Таким образом, комплекс полностью отвечает требованиям проекта дорожной карты Интернет-город, который призван стать новым стандартом использования и хранения данных в российском жилкомхозе.Программный комплекс позволяет осуществлять удаленный мониторинг текущих параметров, управление исполнительными механизмами, отслеживать аварийные ситуации и строить отчеты об энергопотреблении объекта. Он может использоваться управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, промышленными предприятиями, торговыми центрами, а также применяться для диспетчеризации оборудования, установленного в частном домовладении.Автоматизированная информационно-измерительная система имеет программную архитектуру "клиент-сервер" и может работать на компьютерах с операционной системой Windows, объясняет Алена Дементьева, инженер технической поддержки Данфосс по автоматизированным системам управления.Как отмечает специалист, программа поставляется вместе с оборудованием Danfoss, но умеет работать и с любым другим. Все, что для этого нужно, это получить у производителя протоколы передачи данных. Например, можно подключить к системе все приборы учета в жилом доме. В этом случае показатели с приборов учета с метками времени будут архивироваться в базе данных PostgreSQL, и в будущем не придется решать проблем, связанных с подключением здания к городским информационным системам.От стандартной версии Comfort Contour Pro отличается более широким спектром поддерживаемого оборудования, возможностью построения пользовательских мнемосхем, алармов и карт, создания уникальных алгоритмов работы элементов, аналитических блоков, резервирования и интеграции данных из других SCADA-систем через OPC-сервер. Поддержка скриптов обеспечивает гибкость создаваемых решений и гарантирует высокую скорость работы.В целях обеспечения безопасности эксплуатации зданий предусмотрено разделение уровней доступа пользователей к системе, поддерживаются отправка СМС-сообщений и звонки с рабочего места оператора. В случае сбоя в работе программного обеспечения или основного сервера система не теряет работоспособности. Просмотр, управление оборудованием, построение графиков и ряд других основных функций остаются доступными.Первичную настройку автоматизированной информационно-измерительной системы производят специалисты организации, осуществляющей монтаж оборудования Danfoss. В процессе эксплуатации для построения отчетов и анализа состояний системы можно использовать базовые предустановки или обратиться к нашим специалистам за помощью в более тонкой настройке под конкретные нужды, добавляет Алена Дементьеваwww.danfoss.ru