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Лукашенко: Беларусь готова прийти на египетский машиностроительный рынок со своими технологиями и специалистами
16.01.2017 16:35 — Новости Экономики | БелаПАН
Минск, 16 января. Беларусь готова прийти в Египет со своими технологиями и специалистами в области машиностроения, заявил Александр Лукашенко 16 января в Каире на открытии белорусско-египетского делового форума, сообщает пресс-служба президента.
По его мнению, в Египте можно организовать новые совместные сборочные предприятия по выпуску карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники.
"Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Вам достаточно хорошо известны тракторы "Беларус". В настоящее время еще одно наше крупное предприятие — Минский автомобильный завод — начинает осваивать египетский рынок, — сказал Лукашенко. — Важно, что мы не только продаем белорусскую технику, но и готовы приходить сюда со своими технологиями и специалистами, создавать здесь образцово-показательные предприятия, показывать, как мы можем работать, и учить египетских людей производить эту продукцию".
Официальный лидер отметил, что специалисты готовы поделиться с египетскими партнерами накопленными знаниями и практическим опытом в области технологий геологоразведки, бурения глубоководных скважин и очистки сточных вод. По его словам, в агропромышленной сфере Беларусь готова совместно реализовывать проекты "вплоть до создания демонстрационных хозяйств и перерабатывающих предприятий".
Лукашенко призвал представителей бизнеса обеих стран активнее использовать в налаживании двусторонних связей возможности белорусско-египетской торговой комиссии, рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере промышленности. "Вносите свои аргументированные предложения и будьте уверены в поддержке на самом высоком уровне. Со стороны моего коллеги и друга президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси вы встретите аналогичный подход", — выразил уверенность белорусский руководитель.
Перед открытием форума Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси посетили выставку белорусской техники. При осмотре выставочных образцов и грузовиков МАЗ прозвучало предложение передать египетской стороне необходимые чертежи для производства, в частности, дополнительного навесного оборудования на автотехнику.
"Мы передаем вам на первом этапе технологии производства данных надстроек, а нижнюю часть и кабину будем пока готовить в Минске, постепенно замещая производство и перенося его в Египет, — сказал Лукашенко. — Так постепенно будем передавать технологии. И это по всем направлениям, не только по автомобильной технике".
Он обратил внимание на широкий спектр использования техники МАЗ и МТЗ, а также ее низкую стоимость по сравнению с западными аналогами.
Лукашенко прибыл в Египет 15 января с двухдневным визитом, после чего отправится в Судан.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Лукашенко: Беларусь готова прийти на египетский машиностроительный рынок со своими технологиями и специалистами
Минск, 16 января. Беларусь готова прийти в Египет со своими технологиями и специалистами в области машиностроения, заявил Александр Лукашенко 16 января в Каире на...
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