В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Soudal мороз не страшен Soudal представляет пистолетную саморасширяющуюся монтажную пену для работы в зимний период Soudafoam Maxi Арктика. Средство отличается высокой производительностью,...

Soudal представляет пистолетную саморасширяющуюся монтажную пену для работы в зимний период Soudafoam Maxi Арктика. Средство отличается высокой производительностью, быстрой полимеризацией даже в экстремальных условиях, при температуре до 25 градусов мороза. Достаточно часто при проведении зимних работ вопрос транспортировки и хранения может вызвать трудности. Примечательно, что монтажная пена Soudafoam Maxi Арктика устойчива к замерзанию. Таким образом, перепады температуры, которые часто происходят в российских и схожих широтах в последнее время, совсем не страшны продукту и не оказывают влияния на его производительность и эффективность. А клапан Duravalve, которым оснащена пена, гарантирует полную герметичность и препятствует утечке газа из баллона. Монтажная пена с клапаном Duravalve сохраняет максимальный выход на протяжении всего срока хранения.Возможно, в процессе выбора возникнет вопрос, действительно ли в холодное время года нужно использовать специальную пену, созданную для низких температур. Это действительно так. Зимой, из-за низкой влажности и холода, понижается давление в баллоне с пеной, замедляются химические реакции, повышается вязкость материала. Когда пена затвердевает, ей требуется много влаги из воздуха, которой зимой мало. Таким образом, только приобретя специальную пену, вы сможете получить максимально хороший результат.Soudafoam Maxi Арктика обладает также отличной адгезией ко многим материалам, среди которых кирпич, бетон, камень, дерево, ПВХ, алюминий, глазурованная поверхность и многие другие. Это означает, что Soudafoam Maxi Арктика отлично подойдет для работ на открытом воздухе зимой, в том числе для уплотнения при монтаже оконных рам и дверных коробок, заполнения и изоляции трубопроводов и кабельных сетей, элементов систем центрального отопления, водоснабжения и канализации, теплоизоляции и звукоизоляции полов, чердаков, крыш, систем кондиционирования, а также для заполнения щелей в соединениях стен и перекрытий.www.soudal.ru