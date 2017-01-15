В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выставка Aquatherm Moscow 2017 С 7 по 10 февраля 2017 года в Москве пройдет очередная выставка Aquatherm Moscow, которая, как известно, является международной выставкой бытового и промышленного...

С 7 по 10 февраля 2017 года в Москве пройдет очередная выставка Aquatherm Moscow, которая, как известно, является международной выставкой бытового и промышленного оборудования для отопления, водоснабжения, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, кондиционирования, бассейнов, саун и спа. Данная выставка по праву считается ведущим событием отрасли и представляет собой крупнейшую бизнес платформу для демонстрации последних новинок в индустрии отопления, водоснабжения, инженерного и сантехнического оборудования, вентиляции, кондиционирования, оборудования для бассейнов, саун и спа как российских, так и международных производителей. В выставке Aquatherm Moscow 2016 принял участие 651 экспонент из 30 стран, в том числе более 150 новых участников. Они представили 830 решений для отопления, водоснабжения и сектора бассейнов. Все это увидело более 26 тысяч посетителей.Выставка активно выступает за развитие экокультуры и использование новаторских систем в области энергосбережения и энергоэффективности, и в соответствии с этой стратегией в рамках выставки запланирована конференция Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения и водоснабжения. Данное пленарное мероприятие пройдет по секциям, это Энергоэффективность и безопасность систем теплоснабжения, Экология теплоснабжения и Рациональное водоснабжение и водоотведение.Кроме того, деловая программа включает такие конференции, как Перспективы развития строительной отрасли. Нормативная база. Инженерное оборудование. Эксплуатация, Экономическая эффективность и технические аспекты построения мощных каскадных систем на основе настенных котлов. Примеры решений, опыт внедрения и эксплуатации и Бассейны сегодня. Несомненный интерес представляет симпозиум Эффективные системы отопления и горячего водоснабжения вбытовом секторе с применением возобновляемых источников энергии.www.aquatherm-moscow.ru