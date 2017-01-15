﻿ ROCKWOOL принимает участие в Международном энергетическом саммите в Абу-Даби. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ROCKWOOL принимает участие в Международном энергетическом саммите в Абу-Даби

16.01.2017 13:45 — Новости Экономики | Строительство и недвижимость  
Размер текста:
A
A
A
Группа компаний ROCKWOOL стала одним из основных спонсоров выставки по энергетике и экологии Energy Efficiency Expo 2017 на Международном энергетическом саммите World Future Energy Summit, который с 16 по 18 января проходит в Абу-Даби. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия на тему Анализ экономической эффективности при модернизации, где выступил с докладом президент Группы компаний ROCKWOOL Йенс Биргерссон. Главной темой дискуссии стали актуальные вопросы повышения эффективности использования энергии и водных ресурсов при модернизации объектов недвижимости. Сегодня владельцы зданий имеют возможность значительно сократить эксплуатационные расходы и затраты на коммунальные платежи благодаря применению энергоэффективных технологий, одной из которых является правильная теплоизоляция. В ходе выступления ЙенсБиргерссон поделился экспертным мнением о том, как продукты из каменной ваты могут помочь решить немаловажную проблему роста энергопотребления. На выставочном стенде ROCKWOOL представлены продукты и решения из каменной ваты для утепления, звукоизоляции, защиты от вибраций, материалы для технической изоляции, декоративные панели ROCKPANEL, а также субстрат для выращивания овощей и цветов GRODAN.

Мы рады быть партнером-основателем выставки EnergyEfficiencyExpo в Абу-Даби. Это важный шаг в позиционировании Группы компаний ROCKWOOL, а самое главное, это возможность увеличить осведомленность мировой аудитории о наших предложениях. Каменная вата может и должна играть важную роль в решении глобальных проблем, связанных сэффективностью использования энергии иулучшением качества жизни населения, сказала Мирелла Витале, вице-президент Группы компаний ROCKWOOL по коммуникациям, маркетингу и связям с общественностью.

Международная выставка инноваций в энергетике и экологии будущего в рамках World Future Energy Summit является наиболее влиятельным мировым событием, посвященным продвижению использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и экологически чистых технологий. В 2016 году в саммите приняло участие более 600 компаний из 32 стран и более 30 тысяч посетителей из 150 стран.

www.rockwool.ru
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Группа компаний ROCKWOOL стала одним из основных спонсоров выставки по энергетике и экологии Energy Efficiency Expo 2017 на Международном энергетическом саммите World Future Energy Summit,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
ЕЭК: проверить новый ТК на соответствие нацинтересам - право Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика