В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ROCKWOOL принимает участие в Международном энергетическом саммите в Абу-Даби Группа компаний ROCKWOOL стала одним из основных спонсоров выставки по энергетике и экологии Energy Efficiency Expo 2017 на Международном энергетическом саммите World Future Energy Summit,...

Группа компаний ROCKWOOL стала одним из основных спонсоров выставки по энергетике и экологии Energy Efficiency Expo 2017 на Международном энергетическом саммите World Future Energy Summit, который с 16 по 18 января проходит в Абу-Даби. В рамках мероприятия состоялась панельная дискуссия на тему Анализ экономической эффективности при модернизации, где выступил с докладом президент Группы компаний ROCKWOOL Йенс Биргерссон. Главной темой дискуссии стали актуальные вопросы повышения эффективности использования энергии и водных ресурсов при модернизации объектов недвижимости. Сегодня владельцы зданий имеют возможность значительно сократить эксплуатационные расходы и затраты на коммунальные платежи благодаря применению энергоэффективных технологий, одной из которых является правильная теплоизоляция. В ходе выступления ЙенсБиргерссон поделился экспертным мнением о том, как продукты из каменной ваты могут помочь решить немаловажную проблему роста энергопотребления. На выставочном стенде ROCKWOOL представлены продукты и решения из каменной ваты для утепления, звукоизоляции, защиты от вибраций, материалы для технической изоляции, декоративные панели ROCKPANEL, а также субстрат для выращивания овощей и цветов GRODAN.Мы рады быть партнером-основателем выставки EnergyEfficiencyExpo в Абу-Даби. Это важный шаг в позиционировании Группы компаний ROCKWOOL, а самое главное, это возможность увеличить осведомленность мировой аудитории о наших предложениях. Каменная вата может и должна играть важную роль в решении глобальных проблем, связанных сэффективностью использования энергии иулучшением качества жизни населения, сказала Мирелла Витале, вице-президент Группы компаний ROCKWOOL по коммуникациям, маркетингу и связям с общественностью.Международная выставка инноваций в энергетике и экологии будущего в рамках World Future Energy Summit является наиболее влиятельным мировым событием, посвященным продвижению использования возобновляемых источников энергии, энергоэффективности и экологически чистых технологий. В 2016 году в саммите приняло участие более 600 компаний из 32 стран и более 30 тысяч посетителей из 150 стран.www.rockwool.ru